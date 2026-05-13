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13 de mayo de 2026 a la - 18:41

Ayolas: rinden homenaje a la Patria y a las madres con un colorido desfile estudiantil

Alumnos y docentes de la Escuela Básica N.º 1.915 “Agustín Pío Barrios” realizaron este miércoles un desfile estudiantil en homenaje a la Patria y al Día de la Madre.
Estudiantes desfilaron en homenaje a la Patria y por el Día de la Madre.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Alumnos y docentes de la Escuela Básica Nº 1.915 “Agustín Pío Barrios” realizaron este miércoles un desfile estudiantil en homenaje a la Patria y al Día de la Madre. La actividad reunió a alumnos de diferentes grados, quienes participaron en presentaciones alegóricas a la Independencia del Paraguay y los valores patrióticos.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El acto de homenaje se llevó a cabo sobre las calles adyacentes a la Escuela Básica Nº 1.915 “Agustín Pío Barrios” de Ayolas. Contó con la presencia de autoridades municipales e invitados especiales.

Aproximadamente 1.200 alumnos desfilaron acompañados por docentes, en medio de un ambiente festivo y de recordación de las fechas que tienen gran significado para el país.

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La directora de la escuela “Agustín Pío Barrios”, magíster Ada Rolón, señaló que el 14 y 15 de mayo representan fechas muy importantes para la comunidad educativa. Explicó que la institución desarrolló la actividad denominada “Celebrando la Independencia”, en conmemoración del aniversario 215 de la Independencia del Paraguay.

“Honrar a la Patria y a la madre son valores fundamentales que no se deberían perder nunca. El 14 y 15 de mayo es sagrado, y eso es lo que deseamos que nuestros estudiantes recuerden siempre”, expresó.

Alumnos de la Escuela Básica N.º 1.915 “Agustín Pío Barrios” momentos antes del desfile estudiantil en homenaje a la Patria y al Día de la Madre.
Alumnos de la Escuela Básica N° 1.915 “Agustín Pío Barrios” participaron en el desfile por el Día de la Patria.

Mencionó que la escuela Agustín Pí Barrios fue la única institución educativa de Ayolas que realizó un desfile en conmemoración de la Independencia Patria y del Día de la Madre. Indicó que, habitualmente, este tipo de actividades se desarrollan cada 12 de septiembre, durante los festejos por el aniversario fundacional del distrito.

La institución presentó ante la Supervisión Educativa Área 0804 un proyecto denominado “Celebrando la Independencia”, resaltó la directora, Rolón.

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