Estiman que en tres semanas repondrán 60 ítems del vademécum de IPS

El doctor Isaías Fretes, presidente del IPS, se reunió hoy con los directores de los distintos centros médicos para un encuentro del cual resultará una lista de medicamentos e insumos que dejarán de formar parte del vademécum de la previsional por falta de uso, los cuales serían más de mil.

Explicó que el objetivo es determinar cuáles son aquellos fármacos e insumos que ya no se utilizan, para sacarlos de la lista de compras, depurarla y así mejorar la calidad del gasto. Destacó que con la participación activa de los directores convocados también se garantizará la actualización de la lista de necesidades de la previsional y se les dará un protagonismo necesario, tras constantes denuncias de faltas de medicamentos por parte de los asegurados.

Por su parte, Derlis León, gerente de Salud de la previsional, dijo que con el trabajo que estuvieron realizando con la gerencia logística la semana pasada se adjudicaron 60 ítems que estaban en cero y que en un tiempo no menor a tres semanas ya van a estar circulando en los diferentes servicios del país.

“Eso son 60 ítems que estaban en cero y fueron adjudicados en esta gestión y que creo que hoy se necesitaba el tiempo para la firma de contratos. De ahí las empresas tienen tres semanas o cuatro para poder entregarla, pero muchas ya tienen producido el producto y nos van a empezar a entregar antes”, indicó.

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Actualización del vademécum de IPS

León indicó que la licitación que se adjudicó hace dos semanas se suma a otras ocho en curso, con los que adquirirán medicamentos e insumos, además de que con la nueva modalidad en la que cada director y encargado de las unidades de atención a la salud de la previsional se encargará de verificar los que ya no se utilizan para actualizar el vademécum, también podrán asegurarse de adquirir los que sean necesarios para los asegurados.

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“Yo creo que en las siguientes seis a ocho semanas esto se va a empezar a sentir más en el tema medicamentos. Acá hay muchos otros ítems como equipos y otros servicios que también están dentro de nuestro trabajo como para que podamos garantizar esa provisión”, sostuvo.

Agregó que desde noviembre crearon una unidad de monitoreo que “va a democratizar la distribución”, a fin de proveer de medicamentos e insumos para un estado de seguridad mínimo de un mes de stock a los centros de salud dependientes de IPS.

Sobre el vademécum, recordó que el mismo es público y para el miércoles ya estaría actualizado tras las reuniones que mantuvo el presidente de IPS con los distintos directores y encargados de las unidades de salud.