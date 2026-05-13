IPS: más de 1.000 medicamentos e insumos se compran “al santo botón”

Desde las 7:30 de este miércoles se realiza un taller de revisión de medicamentos, insumos y dispositivos del vademécum del Instituto de Previsión Social (IPS), convocado por el presidente Isaías Fretes.

Antes del inicio de la actividad, explicó que el objetivo es determinar cuáles son aquellos fármacos e insumos que ya no se utilizan, para sacarlos de la lista de compras, depurarla y así mejorar la calidad del gasto.

Destacó que con la participación activa de los directores convocados también se garantizará la actualización de la lista de necesidades de la previsional y se les dará un protagonismo necesario. “Porque si mañana falta tal insumo o tal medicamento, voy a tener la fuerza para decir: ‘¿Y por qué no pediste?’”, planteó.

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Medicamentos vencidos en el depósito de IPS

En ese contexto, adelantó que “en un primer vistazo” detectaron que más de 1.000 medicamentos van a salir de circulación. “Son medicamentos que se estaban comprando al santo botón; terminaban podridos en el parque”, cuestionó.

El gerente de Salud, doctor Derlis León, agregó por su parte que hay 530 medicamentos y 4.000 insumos que hoy serán revisados.

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“Tenemos un primer listado enviado por los servicios, que hoy están acá para validar esa lista de insumos que ya no tienen circulación —por algún motivo— y ya no se van a utilizar”, destacó León.

El doctor fretes también señaló que, paralelamente, tomaron acciones para garantizar que las farmacéuticas provean las cantidades completas de los medicamentos adquiridos.

Irregularidades serán reportadas a la Fiscalía

En otro momento, el doctor del IPS volvió a indicar que “el IPS está mal” y que lo que deben hacer es articular mecanismos válidos para dar respuesta a los reclamos más urgentes de los asegurados que cada mes aportan esperando recibir el servicio adecuado.

Finalmente, ante el hallazgo de irregularidades administrativas que podrían configurarse como delitos, el doctor Fretes garantizó que cuando tenga todos los elementos probatorios y la aprobación de la Asesoría Jurídica, va a hacer el reporte ante el Ministerio Público.

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