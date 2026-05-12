Cartistas ahora se enteran de catástrofe y Diputados declara en “estado de emergencia” el IPS

Con firma y votos de diputados de diversas bancadas, incluida la cartista, hasta hace poco cómplices de la nefasta gestión del expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de declaración de emergencia en la Previsional, a fin de dar mayores herramientas, como la de compras directas, al nuevo titular, Isaías Fretes. Los cartistas también deslizaron sus intenciones de reformar la Carta Orgánica de la previsional.

El proyecto con media sanción "declara en estado de emergencia el Instituto de Previsión Social por el desabastecimiento de medicamentos esenciales y problemas en infraestructura edilicia, y fallas en los ascensores del Hospital Central, facultando adquisiciones, obras y contrataciones de personal, así como compras directas".

Diputados como Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) remarcaron la incoherencia de los cartistas, que fueron cómplices del “saqueo” que encabezó Jorge Brítez.

“IPS no solo está en emergencia, está en terapia intensiva” y estos mismos cartistas fueron cómplices “no solo del despilfarro, sino del saqueo sistemático, que fue avalado, sostenido y defendido por muchos de los firmantes de este proyecto”, recriminó Aguilera.

El proyecto fue iniciativa del diputado cartista Yamil Esgaib, cuya argumentación fue una contradicción total, ya que defendió la gestión anterior de Britez, para a renglón seguido, argumentar que esa misma administración hoy motiva que se declare esta emergencia.

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Otro de los que remarcó la incoherencia fue el diputado colorado disidente Roberto González (ANR, Añeteté) que recordó que la iniciativa es muy parecida a una que planteó hace no mucho, en su caso “para que se declare en situación de emergencia el sistema de salud en nuestro país”.

“Hoy estoy contento y estoy feliz de que algunos hayan visto la luz a esta altura del desarrollo de nuestro trabajo legislativo”, dijo González, recordando que hasta hace poco la mayoría cartista ignoró las alertas sobre la situación de IPS.

Exigen “talar” millonaria licitación para jardinería

En una de las partes fuertes del debate, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) también planteó un fuerte desafío para medir el temple real de Isaías Fretes: anular la licitación de US$ 6.8 millones para servicio de jardinería en la previsional.

“Quiero instarle a anular dicho contrato de jardinería y si usted y todo el mundo hablan del carácter que tiene en su vida, que asuma la presidencia inaugurándose con la eliminación de este contrato de Jardinería y ahí vamos a ver qué ha hecho usted”, instó Espínola.

El mismo hizo referencia a la adjudicación del Servicio de poda, limpieza y mantenimiento de espacios externos del IPS a nivel nacional por un valor de G. 44.597.088.246, adjudicado al Consorcio Pro Verde, del cual forma parte la empresa Wels S.A., de la que hasta 2023 formó parte el hermano del presidente de la República, Santiago Peña, Manuel Peña.

En defensa de Brítez se pronunció el diputado cartista Néstor Castellano, quien dijo no estar de acuerdo con hacer “leña del árbol caído”, y que fue “una excelente persona” a la que le tocó asumir una “difícil misión en una etapa de transición e hizo lo mejor que pudo”.

Deberán rendir cuentas y podrán hacer compras directas

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) planteó una serie de ajustes al proyecto, a fin de aumentar las exigencias en cuanto a rendición de cuentas por parte de IPS así como habilitar la posibilidad de realizar compras directas (sin intermediarios) a nivel nacional como internacional.

Vallejo planteó que las rendiciones sean de manera “inmediata”, que sean remitidas al Congreso, e incluso, obligando al síndico de la Contraloría a que haga un informe propio y lo remita al Congreso.

Todas estas propuestas fueron admitidas por los cartistas, aunque en lo que refiere al síndico, a sugerencia del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) se estableció una precisión procedimental, a fin de ajustar a la Carta orgánica de la Contraloría, y que el síndico remita su informe al contralor Camilo Benítez, y este lo gire al Congreso.

Por su parte, los cartista enfatizaron en su intención de tocar la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Uno de los vicelíderes de bancada de HC, Alejandro Aguilera, que dijo que hay que “reforma de la Carta orgánica”, empezando por eliminar el Consejo de Administración, “que para empezar no sirve para nada más que supuestamente para algún fato de alguno”.

Los secundó en esa intención el diputado cartista Avelino Dávalos y también la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional).