Feriado largo: las multas por manejar en ruta bajo efectos del alcohol

Ante el importante movimiento vehicular previsto por las celebraciones de la Independencia Nacional y el fin de semana largo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, recuerda a los conductores la importancia de extremar las medidas de seguridad vial antes y durante los viajes.

Uno de los principales factores de riesgo continúa siendo el consumo de alcohol al volante. En ese sentido, se insta a la ciudadanía a designar un conductor responsable o utilizar medios alternativos de traslado en caso de ingerir bebidas alcohólicas.

Las sanciones por manejar bajo los efectos del alcohol varían según la concentración detectada: desde multas de tres jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 334.506, para niveles de 0,001 a 0,199 mg/l, hasta diez jornales mínimos diarios (G. 1.115.020) para valores entre 0,200 y 0,250 mg/l.

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¿Cuándo se informa al Ministerio Público?

A partir de 0,251 mg/l, la sanción asciende a veinte jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 2.230.040. Además, cuando el resultado supera los 0,400 mg/l, los antecedentes son remitidos al Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente.

Igualmente, se recuerda que respetar los límites de velocidad es fundamental para prevenir siniestros viales, especialmente en rutas con alta circulación.

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La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 5016/14 establece que todo conductor debe adecuar su velocidad a las condiciones del camino, del clima y del vehículo. Exceder los límites permitidos puede derivar en multas que van desde G. 430.508 hasta G. 1.115.020, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Antes de emprender un viaje, también es recomendable verificar el estado general del vehículo, prestando especial atención a los frenos, neumáticos, luces, limpiaparabrisas y niveles de aceite y refrigerante. Asimismo, todos los ocupantes deben utilizar correctamente el cinturón de seguridad y los motociclistas utilizar el casco protector y chaleco reflectivo.

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Controles y asistencia en ruta

La Patrulla Caminera mantendrá controles preventivos y patrullajes permanentes en distintos puntos del país durante los días festivos, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad de los usuarios de la vía.

Finalmente, el MOPC exhorta a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, descansar adecuadamente antes de viajar y evitar maniobras imprudentes, recordando que una conducción segura contribuye a proteger la vida propia y la de los demás usuarios de las rutas nacionales.