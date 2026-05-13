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28 de marzo de 2024 a la - 12:44

Mirá la receta de chipa guasu con menos calorías para comer sin culpas

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Chipa guasu: una de las comidas tradicionales de Semana Santa.
Chipa guasu: una de las comidas tradicionales de Semana Santa.

La receta que todos esperaban para disfrutar del chipa guasu con menos calorías y para comer sin culpas. En este material te traemos una fórmula especialmente elaborada para quienes cuidan la silueta pero son amantes de este manjar paraguayo.

Por ABC Color

El chipa guasu es uno de los platos tradicionales de Semana Santa, Navidad, y otras fiestas, junto con la sopa paraguaya y la estrella culinaria: la chipa.

Esta receta con bajas calorías para quienes gustan de este manjar pero cuidan la silueta te va a encantar. Rinde ocho porciones, cada una con solo 300 calorías aproximadamente. Se recomienda no exagerar con las raciones.

Ingredientes para el chipa guasu

  • 500 gramos de choclo desgranado (3 tazas)
  • 400 gramos de cebolla (3 medianas)
  • 100 gramos de aceite (1/2 taza)
  • 6 huevos
  • 150 gramos de queso Paraguay
  • 100 ml de leche (1/2 taza)
  • 5 gramos de sal yodada (1 cucharadita)
Chipa guasu.
Chipa guasu: receta para quienes cuidan la silueta.

Preparación del chipa guasu

Para comenzar a preparar hay que pelar, lavar y cortar la cebolla en cubos pequeños y cocinarla con la sal en el aceite hasta que quede tierna. Reservar.

Posteriormente, se debe licuar el choclo con la leche y los huevos. Luego, mezclar con la cebolla salteada.

Agregar el queso Paraguay desmenuzado y colocar la preparación en una fuente apta para horno, previamente aceitada.

Finalmente, se debe cocinar en horno medio precalentado a 180 ºC durante aproximadamente 40 minutos.