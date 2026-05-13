Mirá la receta de chipa guasu con menos calorías para comer sin culpas

El chipa guasu es uno de los platos tradicionales de Semana Santa, Navidad, y otras fiestas, junto con la sopa paraguaya y la estrella culinaria: la chipa.
Esta receta con bajas calorías para quienes gustan de este manjar pero cuidan la silueta te va a encantar. Rinde ocho porciones, cada una con solo 300 calorías aproximadamente. Se recomienda no exagerar con las raciones.
Ingredientes para el chipa guasu
- 500 gramos de choclo desgranado (3 tazas)
- 400 gramos de cebolla (3 medianas)
- 100 gramos de aceite (1/2 taza)
- 6 huevos
- 150 gramos de queso Paraguay
- 100 ml de leche (1/2 taza)
- 5 gramos de sal yodada (1 cucharadita)
Preparación del chipa guasu
Para comenzar a preparar hay que pelar, lavar y cortar la cebolla en cubos pequeños y cocinarla con la sal en el aceite hasta que quede tierna. Reservar.
Posteriormente, se debe licuar el choclo con la leche y los huevos. Luego, mezclar con la cebolla salteada.
Agregar el queso Paraguay desmenuzado y colocar la preparación en una fuente apta para horno, previamente aceitada.
Finalmente, se debe cocinar en horno medio precalentado a 180 ºC durante aproximadamente 40 minutos.