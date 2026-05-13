Independencia en Asunción: las calles que serán bloqueadas por las Fiestas Patrias

La Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT) y la Policía Nacional encabezan el Operativo Independencia, que busca, desde este martes, garantizar la seguridad y asegurar el bloqueo de calles para el tránsito vehicular en el centro histórico, debido a los eventos previstos por las Fiestas Patrias y el Día de la Madre, el 14 y 15 de mayo, que además se extenderán el fin de semana.

Desde este martes, el público puede disfrutar de espectáculos itinerantes a lo largo de calle Palma, con la participación de elencos municipales, grupos de danza de adultos mayores y artistas nacionales que recrearán escenas y estilos de época, según informaron desde la Municipalidad de Asunción.

Este jueves 14 de mayo, desde las 09:00, se realizará el tradicional desfile estudiantil, que este año cambiará su recorrido hacia la calle 25 de Mayo (Estrella), debido a la instalación de ferias sobre calle Palma.

La calle Estrella estará bloqueada desde las 8:00 este jueves 14 de mayo, entre su cruce con Paraguarí hasta la arteria 14 de Mayo. En principio, se libera una vez terminado el desfile. Mientras que la calle Palma no estará disponible para vehículos desde la ruta PY01 hasta Juan E. O’Leary.

¿Por cuántos días será el cierre de calle Palma?

La PMT informó que la calle Palma estará inhabilitada entre ruta PY01 hasta Juan E. O’Leary, durante tres días: el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 de mayo, por la organización de la Feria Palmear para el fin de semana largo.

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Desde este jueves también tendrán lugar ferias de artesanías, gastronómicas nacionales e internacionales y exposiciones en la zona de las cuatro plazas del microcentro capitalino, la plaza de los Comuneros, el Parque de la Victoria y la Plaza del Congreso.

En estas áreas, será bloqueada la avenida Stella Maris, desde las 9:00, en principio únicamente el jueves 14 de mayo.

El corte de esta calle será desde el cruce con Río Aquidabán hasta Cordillera del Amambay, a dos cuadras de la Plaza de Armas.

¿Quiénes participarán en el desfile estudiantil?

Estudiantes y asociaciones de exalumnos desempolvaron guardapolvos, trajes de gala y ensayan con sus bastones, tambores y coreografías para marchar en el tradicional desfile por la Independencia, que se realiza en esta ocasión sobre la calle Estrella.

Jóvenes y egresados de emblemáticos centros educativos públicos, como el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el Colegio Nacional Asunción Escalada o el Presidente Franco anunciaron su participación.

Además, también se anotaron los alumnos y exalumnos del Colegio San José, el Cristo Rey y el Colegio Internacional. Igualmente abrirá el desfiles estudiantil, una colección de vehículos antiguos.

La avenida de la Costanera de Asunción estará cerrada por el desfile militar, que será desde las 09:00.