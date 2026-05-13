Vecinos cuestionan falta de interés del MOPC por obras paralizadas en la Ruta del Progreso

El tramo tres de la Ruta del Progreso, que une el distrito de San Juan Bautista, en Misiones, con el cruce Yvyraty, en la Ruta Cuarta del departamento de Ñeembucú, se encuentra paralizado desde octubre de 2024.

Esta suspensión de los trabajos se debe a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindió el contrato con la empresa adjudicada para la obra Caldetec Ingeniería SRL por falta de la documentación requerida por la cartera estatal.

El tramo tiene una extensión de 5,35 km e incluye la construcción de una variante de 6,2 km, con un costo total de G. 40.816.472.805.

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Ante esta situación, el MOPC decidió adjudicar la obra a la segunda empresa que participó en la licitación pública: MM Constructora, que debía hacerse cargo de continuar los trabajos iniciados por la empresa anterior, con un monto de contrato de G. 37.552.735.858.

Sin embargo, la continuación de las obras nunca se produjo. En este contexto, en reiteradas ocasiones los vecinos de la comunidad más afectada Loma Pero salieron a manifestarse y se reunieron con las autoridades, tanto municipales como departamentales, para exigir que el tramo tres sea una prioridad.

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A pesar de las numerosas reuniones y manifestaciones, los reclamos de los pobladores de la zona no han sido atendidos, y han señalado que esto demuestra falta de interés por parte de las autoridades correspondientes.

Además, indican que las tres empresas adjudicadas para los trabajos de esta ruta habrían formado un consorcio y que, en la práctica, todos los recursos se están destinando al tramo uno.

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También mencionaron que se reunieron con uno de los ingenieros encargados de la obra, quien les informó que la empresa adjudicada para el tramo tres estaría en situación de quiebra y que actualmente se encuentra en proceso de convocatoria de acreedores.

Asimismo, señalaron que las pocas maquinarias que aún se encontraban en la zona ya fueron retiradas, por lo que los trabajos en este tramo, que nunca llegaron a reiniciarse, vuelven a quedar abandonados.

Tras conocer esta información, intentamos contactar al representante jefe del MOPC del distrito 8 del departamento de Misiones, Casto González pero no fue posible establecer comunicación: no atendió a las numerosas llamadas ni respondió los mensajes enviados para consultar sobre este tema.

Según los registros de Contrataciones Públicas, la empresa Construpar S.A., cuyos responsables legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, tienen una extensión total de 18,62 km con un monto de G. 77.203.161.628, que corresponde al tramo uno.

El tramo dos, que también se encuentra paralizado, tiene una longitud de 20,07 km y abarca desde la cabecera del último puente hasta el kilómetro 38,69, donde se conecta con el tramo asfaltado existente en la zona de Loma.

La empresa encargada de esta obra es Tecsul S.A.E., cuyos representantes legales son Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, con un monto de contrato de G. 66.271.072.646.

Por último, el tramo tres que está paralizado desde 2024 ya fue adjudicado a MM Constructora S.A., siendo su representante legal Jorge Antonio Moreno Mereles. La obra debe extenderse hasta la ruta PY01, con una longitud de 5,35 km y una variante de 6,2 km, por un monto de G. 37.552.735.858.