Avelino Martínez: pese a feriado, avanzan obras y prometen primer tramo listo para agosto

El ingeniero Sebastián Oliveira, residente de obras encargado de los trabajos en Avelino Martínez, aseguró que pese al feriado hoy tienen al menos a 60 personas trabajando en torno a todo lo que implica la colocación de alcantarillas, el traslado de materiales y el cierre de la zanja abierta.

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“Tenemos un número importante de gente que va a colocar las alcantarillas, rellenar los espacios, terminar uno de los lados de la primera cuenca. Nosotros no paramos por el feriado, estamos trabajando como en un día normal, aprovechando también que hoy habrá poco movimiento”, aseguró en ABC TV.

Destacó que hasta el momento están cumpliendo con el objetivo de ir tapando las zanjas en un plazo máximo de dos días, para garantizar el acceso de los frentistas afectados. Además, destacó que tanto los vecinos como los comerciantes están colaborando y pueden circular sin inconveniente.

“La idea es habilitar a mediados y fines de agosto con el pavimento terminado este primer tramo de 600 metros”, resaltó en cuanto a los plazos previstos.

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Plazos e inversión

Las obras en avelino Martínez tienen un costo de US$ 6,6 millones por kilómetro. El trayecto a ser mejorado se inicia en la zona de Tres Bocas, en su empalme con la Ruta PY01, y se extiende hasta la Ruta PY02, en el centro de San Lorenzo, un corredor esencial dentro de la red vial metropolitana.

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El contrato establece un plazo total de 24 meses, de los cuales ya transcurrieron cuatro desde la orden de inicio en enero de este año. Según el MOPC, la obra debería concluir en enero de 2028.

El primer tramo está a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.), representado por Francisco Griñó, y fue adjudicado por G. 128.455 millones.

El segundo frente corresponde al Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), representado por José Díaz Benza, con una inversión de G. 114.303 millones.