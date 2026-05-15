¿Aún sin regalo para Mamá? Joyas artesanales que puedes encontrar en Asunción

Llegó el Día de la Madre y todavía hay quienes no tienen el obsequio ideal para ella. La respuesta está en el corazón del Centro Histórico de Asunción, en los alrededores al Panteón Nacional.

Allí, entre las plazas de la Libertad, la Democracia y la O’Leary, el aroma a cuero invita a una pausa. Bajo las carpas de la feria de artesanías por Fiestas Patrias, la solución aparece en forma de tesoros únicos.

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Olvidate de las opciones convencionales y nada únicas; aquí cada pieza cuenta una historia de talento. Cada objeto artesanal lleva consigo un esfuerzo humano que mamá sabrá valorar de manera muy especial .

Es el momento de cambiar la prisa por una elección consciente que combine utilidad con nuestra identidad. Regalar algo hecho a mano es asegurar que el presente tenga un significado que perdurará por años.

El regalo perfecto existe: artesanía con identidad

En un mundo dominado por lo industrial, regalar algo artesanal es ofrecer una pieza con alma propia. Un termo forrado con precisión o una delicada talla en madera poseen un valor emocional muy superior.

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Estos productos no solo cumplen una función diaria, sino que cargan con el prestigio de nuestra cultura. Es el orgullo de lo auténtico frente a lo genérico, garantizando que no habrá otro regalo igual.

Un tesoro para cada estilo de madre

Para la “mamá tradicional”, nada iguala la elegancia de los termos de cuero y las guampas de cuerno. Son elementos diseñados para durar toda la vida, manteniendo intacto el ritual diario de nuestro tereré.

El trabajo manual paraguayo se siente en cada costura y en la nobleza de los materiales utilizados. Es un obsequio con sello de distinción que rinde homenaje a nuestras costumbres más arraigadas y queridas.

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Si tu mamá es del tipo “espiritual”, las tallas sacras en madera son auténticas piezas de colección. Encontrará desde imponentes figuras de San Miguel Arcángel hasta rostros de Cristo con una sensibilidad única. Estas esculturas transforman cualquier rincón en un espacio de paz, conectando la fe con la calidez natural. Es el talento del artesano local transformando la madera noble en un refugio de devoción familiar.

Para la “mamá coqueta”, la feria ofrece bijouterie artesanal que combina piedras y diseños muy actuales. Anillos, collares de filigrana y pulseras de macramé se convierten en el detalle ideal por su exclusividad. Son opciones modernas y sumamente accesibles al bolsillo, ideales para un regalo de último momento con estilo. Ella lucirá accesorios que no encontrará en ninguna otra tienda de la capital, destacando su propia personalidad.

¿Por qué elegir la feria para este 15 de mayo?

Una gran ventaja de comprar hoy en la plaza es acceder a precios directos, sin intermediarios comerciales. Al adquirir su regalo aquí, el beneficio llega íntegro a las manos del artesano que trabajó la pieza.

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Es una compra con propósito donde el precio justo se encuentra con la excelencia técnica de nuestra gente. Fomentamos la economía circular mientras celebramos a mamá con lo mejor del talento nacional paraguayo.

La feria permite ese toque de personalización inmediata que convierte un objeto en un recuerdo eterno. Muchos stands graban nombres o dedicatorias especiales en el mismo instante, sellando el afecto en el material.

No pierdas más tiempo y corré al centro: el regalo perfecto para mamá tiene sello artesanal.