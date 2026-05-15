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15 de mayo de 2026 a la - 15:50

¿Aún sin regalo para Mamá? Joyas artesanales que puedes encontrar en Asunción

Esculturas de madera en exhibición, incluyendo un ángel con balanzas, rodeadas de coloridas mesas y un ambiente vibrante.
Artistas locales presentan sus obras en la feria de artesanías en el Centro de Asunción, con excelentes ofertas para el Día de la Madre.Luis López Nery Huerta

Este Día de la Madre, el Centro Histórico de Asunción se convierte en el refugio ideal para quienes buscan un regalo único y con sello nacional para mamá. Entre termos de cuero, tallas sacras y joyería artesanal, la Feria de Artesanías ofrece opciones exclusivas con precios de oferta y personalización en el acto. Olvidate de los productos genéricos y corré a buscar un tesoro con alma que celebre nuestra identidad.

Por Luis López Nery Huerta

Llegó el Día de la Madre y todavía hay quienes no tienen el obsequio ideal para ella. La respuesta está en el corazón del Centro Histórico de Asunción, en los alrededores al Panteón Nacional.

Allí, entre las plazas de la Libertad, la Democracia y la O’Leary, el aroma a cuero invita a una pausa. Bajo las carpas de la feria de artesanías por Fiestas Patrias, la solución aparece en forma de tesoros únicos.

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Olvidate de las opciones convencionales y nada únicas; aquí cada pieza cuenta una historia de talento. Cada objeto artesanal lleva consigo un esfuerzo humano que mamá sabrá valorar de manera muy especial.

Mujer con blusa blanca y chal azul, sonriendo cerca de su puesto de artesanías, rodeada de un ambiente colorido bajo una carpa.
Artesanas ofrecen productos único como gumpas, bolsos, billeteras y otros en madera y cuero.

Es el momento de cambiar la prisa por una elección consciente que combine utilidad con nuestra identidad. Regalar algo hecho a mano es asegurar que el presente tenga un significado que perdurará por años.

El regalo perfecto existe: artesanía con identidad

En un mundo dominado por lo industrial, regalar algo artesanal es ofrecer una pieza con alma propia. Un termo forrado con precisión o una delicada talla en madera poseen un valor emocional muy superior.

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Estos productos no solo cumplen una función diaria, sino que cargan con el prestigio de nuestra cultura. Es el orgullo de lo auténtico frente a lo genérico, garantizando que no habrá otro regalo igual.

Un tesoro para cada estilo de madre

Para la “mamá tradicional”, nada iguala la elegancia de los termos de cuero y las guampas de cuerno. Son elementos diseñados para durar toda la vida, manteniendo intacto el ritual diario de nuestro tereré.

Mesa con artesanías coloridas sobre manteles rojos, rodeada de un ambiente urbano en un mercado al aire libre.
Diversos artesanos exhiben sus creaciones en la feria de artesanías de Paraguay.

El trabajo manual paraguayo se siente en cada costura y en la nobleza de los materiales utilizados. Es un obsequio con sello de distinción que rinde homenaje a nuestras costumbres más arraigadas y queridas.

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Si tu mamá es del tipo “espiritual”, las tallas sacras en madera son auténticas piezas de colección. Encontrará desde imponentes figuras de San Miguel Arcángel hasta rostros de Cristo con una sensibilidad única. Estas esculturas transforman cualquier rincón en un espacio de paz, conectando la fe con la calidez natural. Es el talento del artesano local transformando la madera noble en un refugio de devoción familiar.

Mesas repletas de artesanías paraguayas sin personas visibles, iluminadas por luz natural en un mercado al aire libre.
La feria de artesanías presenta una variedad de productos paraguayos únicos, ideales para el regalo para mamá.

Para la “mamá coqueta”, la feria ofrece bijouterie artesanal que combina piedras y diseños muy actuales. Anillos, collares de filigrana y pulseras de macramé se convierten en el detalle ideal por su exclusividad. Son opciones modernas y sumamente accesibles al bolsillo, ideales para un regalo de último momento con estilo. Ella lucirá accesorios que no encontrará en ninguna otra tienda de la capital, destacando su propia personalidad.

¿Por qué elegir la feria para este 15 de mayo?

Una gran ventaja de comprar hoy en la plaza es acceder a precios directos, sin intermediarios comerciales. Al adquirir su regalo aquí, el beneficio llega íntegro a las manos del artesano que trabajó la pieza.

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Es una compra con propósito donde el precio justo se encuentra con la excelencia técnica de nuestra gente. Fomentamos la economía circular mientras celebramos a mamá con lo mejor del talento nacional paraguayo.

La feria permite ese toque de personalización inmediata que convierte un objeto en un recuerdo eterno. Muchos stands graban nombres o dedicatorias especiales en el mismo instante, sellando el afecto en el material.

No pierdas más tiempo y corré al centro: el regalo perfecto para mamá tiene sello artesanal.