Descuidistas empañaron festejos: aprovecharon aglomeración para robar carteras y celulares

Los festejos por los 215 años de la Independencia de Paraguay terminaron siendo opacados por la inseguridad, ya que muchas personas que llegaron hasta el centro para participar de las distintas actividades previstas terminaron su noche en la comisaría para denunciar el robo de sus pertenencias.

Según las víctimas, los descuidistas aprovecharon el momento en que se estaba llevando a cabo el concierto de una de las bandas y también durante los fuegos artificiales. Cuando el bullicio cesó, las víctimas se percataron de que no tenían sus celulares o les habían abierto las carteras para arrebatarles sus pertenencias.

Allí comenzó la “peregrinación” hacia la comisaría de la zona, en este caso la Tercera Metropolitana, donde, a lo largo de la noche y madrugada, una gran cantidad de personas formalizaron la denuncia por los robos que habían sufrido.

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“Al parecer, aprovecharon entre tanta gente, empezaron a abrir carteras, sacaron de bolsillos (...) Durante el concierto, cuando fueron los fuegos artificiales, fue cuando más aprovecharon, fueron varias víctimas”, contó una joven que había acompañado a su amiga a realizar la denuncia.

Otro joven relató el momento en que un grupo de desconocidos se agolpó y armó desorden para distraer a las víctimas. Asimismo, opinó que había muy poca presencia policial en el lugar, lo que habría facilitado el accionar de los ladrones.

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“Se amontonan todos, se empiezan a empujar y nos empiezan a empujar. Cuando salimos de ahí, mi amigo dice que no encuentra su celular. Comenzamos a llamar pero ya habían apagado el teléfono (...) No había casi policías; estaban alrededor pero muy dispersos”, relató.

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