Enfermedades Inflamatorias Intestinales: barreras de tratamiento en Paraguay

Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) constituyen un grupo de afecciones crónicas del tracto digestivo que, a pesar de no ser visibles a simple vista, provocan un impacto profundo y debilitante en quienes las padecen.

Caracterizadas por una inflamación prolongada y un curso impredecible que alterna períodos de crisis (brotes) y calma (remisión), estas patologías registran un incremento sostenido a nivel global, afectando con especial fuerza a los países de ingresos medios y transformándose en un desafío emergente para los sistemas de salud de América Latina.

La sintomatología más frecuente abarca desde diarrea persistente (con moco y sangre) y dolor abdominal, hasta sangrado intestinal, fatiga extrema, fiebre y pérdida de peso. Asimismo, pueden manifestarse de forma extraintestinal, comprometiendo órganos como la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado.

El silencio como obstáculo diagnóstico

Uno de los principales problemas epidemiológicos radica en la demora para realizar la primera consulta médica. El estigma cultural que rodea a los trastornos digestivos induce a muchos pacientes a ocultar su malestar o a normalizar dolencias que requieren atención especializada.

“Existe una cultura de aguantar o naturalizar ciertos síntomas. Muchas personas consultan recién cuando la enfermedad ya está avanzada, y eso reduce las posibilidades de un mejor control”, señala el doctor Gabriel González, médico especialista en EII.

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Los profesionales de la salud insisten en que vivir con dolor abdominal persistente o alteraciones en el ritmo evacuatorio no es normal. La detección precoz abre una “ventana de oportunidad” clínica que permite frenar la progresión del daño tisular y evitar complicaciones graves a largo plazo.

Impacto psicosocial y abordaje integral

El alcance de las EII excede lo estrictamente biológico. La imprevisibilidad de los brotes y la urgencia intestinal obligan a los afectados a planificar su rutina diaria en función de la disponibilidad de servicios sanitarios, limitando sus actividades laborales, viajes y vínculos sociales.

Esta pérdida de autonomía y el aislamiento derivado suelen desencadenar cuadros de ansiedad y depresión. Por este motivo, la comunidad médica promueve un enfoque terapéutico interdisciplinario que combine:

Tratamiento farmacológico oportuno.

Asistencia nutricional adecuada.

Actividad física adaptada.

Soporte psicológico continuo.

Avances terapéuticos y la barrera del costo

En las últimas décadas, la práctica médica ha transitado de un enfoque meramente paliativo (alivio de síntomas de corto plazo) hacia estrategias orientadas a modificar la evolución de la enfermedad y alcanzar una remisión profunda.

“Un objetivo clave es lograr la cicatrización de la mucosa intestinal, puesto que se ha comprobado que este estado se relaciona con una remisión más duradera, una reducción de la necesidad de hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas, y una notable mejoría en la calidad de vida del paciente,” precisa el doctor González.

El especialista añade que en la actualidad se dispone de terapias con medicamentos biológicos capaces de controlar la inflamación de manera eficiente. Sin embargo, el acceso y la sostenibilidad financiera de estos esquemas representan un obstáculo crítico, dado que se trata de tratamientos crónicos de alto costo. Los expertos coinciden en que resulta indispensable el respaldo de la seguridad social y del sistema de salud público para garantizar la equidad en el acceso a estas terapias avanzadas.

La situación en el contexto paraguayo

En Paraguay existe una falta de acceso crítico en el sector público para proveer incluso la medicación más básica y, el paciente no puede costear estos tratamientos prolongados de forma particular.

A esto se suma que se registran demoras significativas en la derivación de pacientes hacia los niveles correspondientes y, la dificultad para acceder a especialistas en Gastroenterología que estén plenamente familiarizados con los protocolos y tratamientos actualizados.

Guía de acción para pacientes con sospecha o diagnóstico de EII

Con el objetivo de optimizar el pronóstico y la calidad de vida, los consensos médicos sugieren las siguientes pautas de conducta: