Nacionales
15 de mayo de 2026 a la - 10:15

Residuos de comidas y bebidas cubren el microcentro tras los festejos patrios

Tres trabajadores en uniformes verde y negro recogen basura en una vereda frente a un edificio institucional.
Tres funcionarios de limpieza recogen basura en Plaza de Armas después de las celebraciones patrias.Pablo Otazú

Una gran cantidad de residuos quedó dispersa en las plazas y calles del microcentro de Asunción tras las celebraciones por el Día de la Independencia. Los desechos están compuestos principalmente por envases de bebidas y alimentos.

Por ABC Color

Las festividades por la Independencia Nacional dejaron un importante volumen de basura en los principales espacios públicos del centro de Asunción.

El escenario de mayor acumulación se registra en la Plaza de Armas, frente al Centro Cultural de la República El Cabildo, sitio donde se desarrolló el evento principal de la agenda conmemorativa.

Los residuos quedaron esparcidos por todo el terreno, afectando tanto a las veredas y camineros como a las áreas verdes del sector.

En el lugar se constató una presencia reducida de contenedores o basureros para el depósito de los desperdicios generados por la concurrencia masiva.

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Hombre en pantalones verdes y chaqueta negra supervisa camión de basura en un suelo cubierto de desechos en un entorno urbano.
Un funcionario municipal junto a un camión de basura en la Plaza de Armas y los residuos luego de los festejos.

Dispersión de materiales plásticos y de vidrio

Los desechos hallados en la zona corresponden en su mayoría a elementos de consumo rápido utilizados durante los festejos nocturnos.

Los materiales consisten en plásticos diversos, latas, cartones y botellas de vidrio que quedaron tirados directamente en el suelo de las plazas del microcentro y otros puntos aledaños.

Ante esta situación, el personal de los departamentos de Área Verde y Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción, compuesto por unos 50 funcionarios, acudió al sitio desde las 06:00 para proceder a la recolección de los desperdicios que quedaron tras los festejos.

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Dos personas, una con abrigo negro y otra con uniforme verde, recogen basura en la Plaza de Armas rodeada de árboles.
Dos funcionarios limpian la Plaza de Armas, llena de desechos tras los festejos patrios del 15 de mayo.

Al final de la jornada se espera que la Comuna capitalina informe respecto a la cantidad de residuos que dejó la jornada en cuanto a pesaje.