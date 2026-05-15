Residuos de comidas y bebidas cubren el microcentro tras los festejos patrios

Las festividades por la Independencia Nacional dejaron un importante volumen de basura en los principales espacios públicos del centro de Asunción.

El escenario de mayor acumulación se registra en la Plaza de Armas, frente al Centro Cultural de la República El Cabildo, sitio donde se desarrolló el evento principal de la agenda conmemorativa.

Los residuos quedaron esparcidos por todo el terreno, afectando tanto a las veredas y camineros como a las áreas verdes del sector.

En el lugar se constató una presencia reducida de contenedores o basureros para el depósito de los desperdicios generados por la concurrencia masiva.

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Dispersión de materiales plásticos y de vidrio

Los desechos hallados en la zona corresponden en su mayoría a elementos de consumo rápido utilizados durante los festejos nocturnos.

Los materiales consisten en plásticos diversos, latas, cartones y botellas de vidrio que quedaron tirados directamente en el suelo de las plazas del microcentro y otros puntos aledaños.

Ante esta situación, el personal de los departamentos de Área Verde y Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción, compuesto por unos 50 funcionarios, acudió al sitio desde las 06:00 para proceder a la recolección de los desperdicios que quedaron tras los festejos.

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Al final de la jornada se espera que la Comuna capitalina informe respecto a la cantidad de residuos que dejó la jornada en cuanto a pesaje.