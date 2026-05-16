Pobladores de Lima piden titulación de tierras

Para este próximo lunes tienen prevista una reunión con el presidente de la institución estatal, donde estarán tratando sobre este proyecto.

Según los dirigentes de la Comisión de Fomento y Desarrollo del lugar, que tiene a su cargo realizar las gestiones correspondientes, debido a la falta de legalización de las fracciones que ocupan los colonos, muchas familias no pueden acceder a los beneficios por parte de las instituciones gubernamentales.

En ese sentido, señalaron que actualmente un total de 57 habitantes de las 180 familias de la colonia están aguardando sus títulos para ser beneficiados con la construcción de viviendas mediante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la ejecución de otros proyectos pendientes que no pueden ser llevados adelante por la falta de documentos de las fincas, indicaron.

Varios años de ocupación

Con relación al reclamo de los lugareños, el presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Gilberto Colman, explicó que este lugar fue ocupado hace 56 años por un grupo de colonos provenientes del municipio de Lima y poblaciones aledañas para trabajar en la producción agrícola y la cría de animales menores, muchos de los cuales ya fallecieron sin tener la posibilidad de acceder a sus títulos de propiedad.

Aseveró que durante todo este tiempo la gente estuvo trabajando continuamente con el propósito de obtener los papeles que los acreditan como dueños de las fracciones que están ocupando, pero que hasta el momento son muy pocos los que ya lograron finiquitar sus documentos, mencionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Productores de sesamo levantan movilización en San Pedro y anuncian reunión con autoridades

Reunión con Francisco Ruiz Díaz

En lo que concierne a la reunión prevista con el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, el dirigente manifestó que los pobladores de la colonia Yvype están muy confiados en que en esta oportunidad van a lograr un resultado favorable para los colonos que hace más de 50 años están pidiendo a las autoridades de turno la titulación de todas las parcelas que hasta hoy no cuentan con ningún documento que acredite como dueños a los ocupantes, agregó.