Video: vecinos de Luque denuncian vertedero tóxico detrás de la propia Municipalidad

Un grupo de vecinos alzó la voz para denunciar la existencia de un vertedero clandestino de gran escala que, paradójicamente, está siendo gestionado en un predio ubicado justo detrás del edificio de la Municipalidad de Luque, al lado del corralón municipal.

Lo que antes funcionaba como una zona de granjas fue aparentemente adquirido recientemente por la comuna. Sin embargo, lejos de convertirse en un espacio de desarrollo, el lugar se transformó en un foco de contaminación que afecta directamente la calidad de vida de las familias vecinas.

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Marta Peralta, una de las vecinas afectadas, describió a ABC que la situación es insostenible. Afirmó que el vertedero es altamente tóxico y que en el lugar se descarga basura de todo tipo, sin ningún tipo de tratamiento para los lixiviados, que los líquidos contaminantes que salen de los desechos en descomposición.

“Tenemos un problema grave de salubridad. Hay muchísimo olor, moscas, mosquitos y cucarachas por todos lados. No hay voluntad por parte de la Intendencia ni de los ejecutivos del municipio para tomar en serio este peligro”, lamentó la pobladora.

Descargas en la clandestinidad de la madrugada

A través de videos difundidos por los propios residentes, se puede observar la enorme cantidad de desperdicios acumulados en el terreno. Los denunciantes señalaron que los operarios acostumbran a mover la basura y trabajar en el sitio alrededor de la medianoche y durante la madrugada, buscando evitar las quejas de la comunidad durante el día.

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“Este desastre lo está organizando la misma gente de la Municipalidad. Trae ratas, cucarachas y toda clase de alimañas. No estamos seguros de qué medidas legales podemos tomar, porque esto ya es exagerado”, reclamó otro de los afectados en la grabación.

Según manifestaron, los vecinos intentaron en reiteradas ocasiones entablar una mesa de diálogo con las autoridades locales para exigir el traslado de los residuos o una correcta gestión ambiental. Sin embargo, aseguran que desde la Intendencia se niegan a dar explicaciones.