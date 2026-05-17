Municipalidad de Asunción ofrece diversas actividades para adultos mayores

Toda la semana, en el Salón del CAMA, ubicado en el Bloque C, Piso 2 de la Municipalidad de Asunción, se desarrollarán distintas clases que tienen como objetivo mantener activos a los adultos mayores en la ciudad capital.

Los días lunes y martes por la mañana, un docente ofrece el taller de danzas tradicionales del Paraguay y también clases de ballet.

Los miércoles se ofrecen clases de canto, de 13:00 a 15:00. Los jueves hay danza folclórica, ritmos latinos y actividad física dirigida específicamente para adultos mayores. Ese día las actividades se inician a las 9:00 y van hasta las 16:00.

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Los viernes el taller es de danzas argentinas: tango, chamamé y chacarera, de 9:00 a 11:00. También esa tarde un profesor se encarga de las actividades físicas para la tercera edad.

Por último, los sábados hay clases de tai chi, de 10:0 a 11:30.

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Habitualmente, estos talleres tienen un costo mensual o para la inscripción. Intentamos obtener mayor información pero desde la Unidad de Adultos Mayores no respondieron a las llamadas.

El número de contacto habilitado es el 021 627 35 38.

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