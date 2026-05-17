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17 de mayo de 2026 a la - 13:01

Municipalidad de Asunción ofrece diversas actividades para adultos mayores

Imagen ilustrativa del Ballet de adultos mayores "Vive la Danza" de Asunción.
Imagen ilustrativa del Ballet de adultos mayores "Vive la Danza" de Asunción.

La Unidad de Adultos Mayores de la Municipalidad de Asunción difundió este fin de semana un calendario cargado de actividades para personas de la tercera edad. Clases de danza, canto, ritmos latinos, actividad física y hasta tai chi se ofrecen en distintos horarios.

Por ABC Color

Toda la semana, en el Salón del CAMA, ubicado en el Bloque C, Piso 2 de la Municipalidad de Asunción, se desarrollarán distintas clases que tienen como objetivo mantener activos a los adultos mayores en la ciudad capital.

Los días lunes y martes por la mañana, un docente ofrece el taller de danzas tradicionales del Paraguay y también clases de ballet.

Los miércoles se ofrecen clases de canto, de 13:00 a 15:00. Los jueves hay danza folclórica, ritmos latinos y actividad física dirigida específicamente para adultos mayores. Ese día las actividades se inician a las 9:00 y van hasta las 16:00.

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Clases diversas para adultos mayores en la Municipalidad de Asunción.
Clases diversas para adultos mayores en la Municipalidad de Asunción.

Los viernes el taller es de danzas argentinas: tango, chamamé y chacarera, de 9:00 a 11:00. También esa tarde un profesor se encarga de las actividades físicas para la tercera edad.

Por último, los sábados hay clases de tai chi, de 10:0 a 11:30.

Habitualmente, estos talleres tienen un costo mensual o para la inscripción. Intentamos obtener mayor información pero desde la Unidad de Adultos Mayores no respondieron a las llamadas.

El número de contacto habilitado es el 021 627 35 38.

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Clases diversas para adultos mayores en la Municipalidad de Asunción.
Clases diversas para adultos mayores en la Municipalidad de Asunción.