Video: IPS no habilita residencia en San Ber y Centro de Adultos Mayores funciona como un “club”

El Instituto de Previsión Social (IPS), sigue sin habilitar la residencia del Centro de Rehabilitación Especializado de Atención y Apoyo a los Adultos Mayores (CREAM), a pesar de que tiene una capacidad de albergar hasta a 100 jubilados en el recinto, en San Bernardino.

El centro residencial no volvió a ser el mismo desde su cierre en el 2020, a raíz de la pandemia del Covid. En diciembre del 2023, fue reinaugurado bajo la administración del titular del consejo de la previsional, el doctor Jorge Brítez. El médico había convertido esa reinauguración en un acto político partidario, con loas a Horacio Cartes, presidente de la ANR y ex presidente de la República.

“No podemos dejar de mencionar a una persona que fue el mentor de este lugar, de este centro. Hoy es el presidente de nuestro querido Partido Colorado, don Horacio Cartes, que fue el propulsor e ideador de todo esto”, sostuvo Brítez, en aquel entonces.

Desde la reapertura con acto partidario incluido, y, pese a ensalzar la figura del ex presidente de la República, lo concreto es que el titular del consejo del IPS, no ha podido rehabilitar la residencia en más de dos años de gestión. Actualmente, solo funciona como un “club” de adultos mayores, con actividades tres veces a la semana, consultorio psicológico y de nutrición.

Residencia que funciona como “club”

Desde la oficina de prensa del IPS, confirmaron que el CREAM funciona apenas como un centro de actividades para los denominados “clubes de vida plena”, pero “no como residencia de adultos mayores”, como se planificó desde sus inicios.

Estos clubes son básicamente, encuentros de actividades que son coordinadas por enfermeros y otro tipo de personal, donde se realizan ejercicios físicos o clases de zumba que se realizan los lunes, miércoles y viernes.

El resto de los días son destinados a las consultas, sean psicológicas o con nutricionistas.

Además, indicaron que en el predio funciona el puesto sanitario del IPS de San Bernardino.

Mal estado

Los usuarios del CREAM, que asisten los días habilitados para clases de zumba o ejercicios, lamentaron que los equipos de aire acondicionado no funcionan en su totalidad, por lo que deben soportar las altas temperaturas registradas en la temporada veraniega, durante sus ejercicios.

La piscina, especial para el hidrogym de los adultos mayores, tampoco se encuentra en funcionamiento, según explicaron los pacientes.

“El adulto mayor sufre mucho, porque no se le da el lugar que merece. Porque anteriormente, el viejo ya se quedaba en la esquina. Y acá necesitamos que funcionen los aires acondicionados con esta temperatura relevada, que para nosotros ya nos perjudica”, apuntó una de las usuarias.

Otra paciente, agregó que “necesitamos la piscina para nuestro hidrogym”. A continuación, remarcó que no tiene problemas con el personal de salud y administrativo.

La capacidad reducida del centro se nota con la reducción del personal médico, que pasó de una plantilla de 50 doctores a los 12 que trabajan hoy.

Millonaria inversión

Según indicaron desde el CREAM, para volver a contar con la residencia, dependen de una licitación para la provisión de alimentos. Para la refacción de los equipos de aire acondicionado también requieren de un proceso licitatorio. No respondieron si se volvería a habilitar la zona residencial para este 2026.

El 20 de diciembre del 2016, se inauguró el CREAM con una inversión valorada en G. 47.190 millones.