San Pedro: indígenas anuncian manifestación para exigir asistencia a sus comunidades

Durante los días de las protestas no se descarta la realización de cortes intermitentes de rutas en los lugares donde estarán concentrados los manifestantes.

Los líderes de los asentamientos solicitaron el cambio de todos los directores del Indi. Según sus argumentos, estos altos funcionarios ya no gozan de la confianza de la mayoría de las poblaciones debido a que no dan participación a los dirigentes en la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas, indicaron.

Conforme al anuncio realizado por los líderes, por el momento no tienen definido el inicio de las movilizaciones debido a que se está conversando con algunas autoridades departamentales y con el presidente del Indi, Hugo Samaniego, para tratar de evitar la movilización de las comunidades, señalaron.

Pedidos sin respuesta

El líder de la comunidad Buena Vista del distrito de Guajayvi, San Pedro, Cristian Vega, dijo que existe una gran cantidad de pedidos sin respuesta del Indi. Mencionó la legalización y compra de tierras, apertura de caminos, construcción de puentes, aulas, provisión de energía eléctrica y muchas otras necesidades que deben ser solucionadas, insistió.

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Vega refirió que las poblaciones nativas también piden la habilitación de una oficina en la capital del país donde los reclamos de los dirigentes puedan ser atendidos de forma permanente.

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Lugares de concentración

Los líderes del departamento de Canindeyú, Olegario Vera, y de Caaguazú, Samuel Rivarola, informaron que próximamente se comunicará el día y los puntos de la manifestación en los tres departamentos.