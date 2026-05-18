¡Al fin! Alumnos del CTN iniciaron clases presenciales, en medio de obras inconclusas

Después de casi tres meses del inicio de clases, que fue el 23 de febrero, según el calendario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), los alumnos del tercer año del Colegio Técnico Nacional (CTN), comenzaron esta mañana las clases presenciales en todas las especialidades.

El 7 de mayo, Itaipú anunció el retorno de los jóvenes del último año a la presencialidad, luego de meses de educación a distancia por el excesivo retraso de obras de infraestructura, que son financiadas por la hidroeléctrica.

Sin embargo, ese regreso fue parcial. Muchos grupos retornaron solo para acomodar equipos y muebles de aulas y laboratorios, preparando recién un eventual comienzo de clases, según denunciaron los padres de la institución.

Las familias también reclamaron que la empresa encargada de la remodelación, no devolvió todos los insumos de talleres que habían sido hurtados durante estos trabajos, en setiembre del año pasado. Se trata de la Compañía de Construcciones Civiles (CCC), adjudicada por Itaipú por US$ 4 millones (más de G. 29.500 millones). El representante legal de la firma es Mauricio Javier Cordero Codas.

Cómo fue el regreso a clases en el CTN

Este lunes, finalmente todos los estudiantes del tercer año, de 8 especialidades técnicas, pudieron regresar a clases presenciales y durante los próximos días, también podrán utilizar los laboratorios y talleres.

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De hecho, esta mañana alumnos de Construcciones Civiles ya realizaron sus primeras prácticas del año, en una clase realizada al aire libre, elaborando mezclas a base de cemento, utilizando cucharas de albañil y manipulando ladrillos.

Mientras, jóvenes de otras especialidades como Química o Mecánica Automotriz, tuvieron clases teóricas en las renovadas aulas de la emblemática institución educativa.

“Por fin todos los estudiantes del tercer año pudieron volver a clases, ahora vamos a aguardar para que los alumnos de los primeros y segundos cursos regresen”, indicó uno de los familiares de los jóvenes.

Las alternativas para 1.000 alumnos que siguen sin clases presenciales en el CTN

Mientras que unos 500 jóvenes son los que volvieron a las presenciales a partir de la fecha, todavía quedan 1.000 matriculados en el primer y segundo año de las 8 especialidades del CTN. Este grupo mayor continúa con la virtualidad, a casi tres meses del inicio de clases en todo el país.

La Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), el centro de estudiantes y las autoridades todavía analizan alternativas para este grupo, ya que las obras todavía se están realizando en el colegio.

Como una opción, se pretende que los chicos tengan sus prácticas laboratoriales y de taller en la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), en el campus de San Lorenzo.

También se habla de otros colegios técnicos que podrían prestar sus instalaciones. Una tercera opción es que se dé un retorno escalonado al CTN, mientras concluyen los trabajos.