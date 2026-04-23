CTN: “todavía no toqué una máquina”, denuncia alumna en protesta frente al MEC

Estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN), protestaron esta mañana frente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por el excesivo atraso de las obras, que llevan más de un año en la institución.

Los jóvenes exigen al MEC y a la Itaipú (que financia las mejoras), celeridad en los trabajos, ya que hasta la fecha y luego de dos meses del inicio de las actividades escolares, tras las vacaciones de verano, todavía siguen con clases virtuales, sin prácticas en los talleres y laboratorios.

Este jueves se cumplió el cuarto día de protestas. El lunes, hartos de esperar, celebraron su Último Primer Día (UPD), en medio de los materiales de construcción de la obra inconclusa.

La última promesa que tienen los alumnos de parte de las autoridades, es que el retorno sería el 18 de mayo, pero únicamente para los del tercer año. Por razones de seguridad, los del primer y segundo curso de las ocho especialidades, es decir, la mayoría de los matriculados, todavía no tienen fecha para la vuelta a la presencialidad.

Duro testimonio de una estudiante del CTN

Con respecto a la fecha de retorno, propuesta únicamente para los del tercer año, los jóvenes frente al MEC indicaron que en numerosas ocasiones dieron fechas, pero hasta ahora los trabajos de infraestructura siguen a paso lento.

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“Estamos cansados de las falsas promesas, queremos fechas verdaderas y saber cuándo vamos a volver también todos los estudiantes y no solo los del tercero”, aseguró Juan Hernández, alumno de Mecánica Automotriz.

Bethania Coronel, alumna del segundo año de Mecánica Industrial, brindó un duro testimonio sobre el excesivo retraso de los trabajos: “Yo todavía no toqué una máquina en el colegio”.

En este sentido, los alumnos hicieron énfasis que en la institución educativa, las clases prácticas en laboratorios y talleres son fundamentales y acaparan mayor porcentaje del plan educativo. Insisten en que su futuro es “incierto” y no saben si en las pasantías en empresas tendrán la capacidad requerida, ya que muchos, en dos años en el nivel Medio, ni siquiera tocaron máquinas e insumos de todo tipo, según cada especialidad.