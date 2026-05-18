Alerta: usan falso “Bono Mujer” de G. 600.000 para robar datos

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) emitió una alerta debido a la circulación de mensaje de texto falso. Según denuncian, los estafadores utilizan de manera ilegal la imagen del Gobierno del Paraguay para engañar a la ciudadanía, prometiendo un inexistente “Bono Mujer de ₲ 600.000” correspondiente al mes de mayo.

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Las autoridades aclararon que el Estado no se encuentra entregando ningún subsidio con ese nombre y que la campaña busca captar la atención de personas vulnerables para perjudicarlas económicamente.

El Ministerio de Desarrollo Social también se pronunció al respecto. “Se trata de un fraude que expone a las personas a peligros relacionados a sus cuentas en las redes sociales, por lo que se insta a no ingresar al link ni compartir el aviso de contenido falso", sentenció.

Cómo opera este engaño digital

Este método se conoce técnicamente como phishing (pesca de datos). Los delincuentes envían un enlace web junto al mensaje del supuesto beneficio. Cuando la persona hace clic, es dirigida a una página de internet falsa que imita los portales oficiales del Gobierno.

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Una vez dentro de ese sitio falso, se les pide a las usuarias que completen formularios con datos sumamente sensibles, tales como números de cédula de identidad, contraseñas de cuentas personales, datos de tarjetas de crédito o claves de billeteras electrónicas.

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Al obtener esta información, los estafadores toman el control de las cuentas bancarias de las víctimas.

Tres reglas para evitar caer en la trampa

Ante el peligro de que la estafa continúe expandiéndose, el Mitic y los especialistas en ciberseguridad instan a la población a aplicar medidas de prevención.

No hacer clic: Ignore y elimine inmediatamente cualquier mensaje de números desconocidos que ofrezca dinero, premios o subsidios mediante enlaces. No compartir: Evite reenviar el texto a familiares o grupos de WhatsApp. Al compartirlo, se ayuda de forma involuntaria a que los delincuentes consigan más víctimas. Verificar siempre la dirección web: El Mitic recordó que todas las páginas oficiales de las instituciones del Estado paraguayo son seguras y terminan de manera obligatoria con la extensión .gov.py. Si el enlace recibido tiene otra terminación (como .com, .org, .net o enlaces acortados), se trata de un sitio falso.

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Los programas de asistencia social reales se gestionan y comunican a través de los canales institucionales de los ministerios correspondientes (como el Ministerio de Desarrollo Social) y nunca solicitan claves ni datos financieros por medio de mensajes de texto informales.