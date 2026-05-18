Armadas de Paraguay y Argentina ratifican vínculos históricos en acto por el Día de la Armada Argentina

Con motivo del 212.º aniversario de la Batalla de Montevideo, celebrado como Día de la Armada Argentina, se realizó una ceremonia oficial en la sede de la Embajada de la República Argentina, en Asunción.

El acto estuvo presidido por el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Emilio Nielsen, y contó con la presencia de autoridades militares paraguayas, representantes diplomáticos e invitados especiales.

Entre los asistentes estuvo el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Christian José Rotela Valdez, acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Albino Bogarín Flor.

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Presencia de autoridades militares y diplomáticas

También participaron el agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico de Argentina en Paraguay, comodoro mayor Gustavo Aníbal Enríquez, y el jefe de la Misión Naval Argentina en Paraguay, capitán de navío Leandro Nonide.

La ceremonia reunió además al ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), contraalmirante retirado Cibar Benítez Cáceres, así como a comandantes y directores de grandes unidades de la Armada Paraguaya.

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Durante el evento se destacó la “amistad, cooperación y camaradería” entre Paraguay y Argentina, un mensaje reiterado en este tipo de encuentros bilaterales entre fuerzas militares de ambos países.

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Oficio religioso y presentación musical

Como parte de la conmemoración, se desarrolló un oficio religioso en homenaje a la histórica batalla naval, considerada una fecha emblemática para la Armada Argentina.

La ceremonia estuvo acompañada por la Banda Militar de la Armada Paraguaya y por una Orquesta de Cámara, que dieron solemnidad al acto protocolar realizado en la sede diplomática argentina.

Los organizadores señalaron que la ocasión sirvió además para fortalecer los vínculos históricos de integración y cooperación entre las armadas de Paraguay y Argentina, en un contexto regional donde las relaciones bilaterales en materia de defensa y seguridad mantienen canales permanentes de coordinación.