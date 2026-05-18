CTN Encarnación: MEC justifica una “suspensión de obras” y promete continuar los trabajos para la segunda quincena de mayo

Luego de varios reclamos de estudiantes y de la comunidad educativa, la Dirección Departamental en Itapúa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) envió una nota a la institución, en la que se comprometen a continuar los trabajos en esta segunda quincena.

Las obras que debían ser desarrolladas en el Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional “Arquitecto Raúl María Benítez Perdomo” fueron abandonadas desde agosto de 2025, según reclamó el cuerpo estudiantil. Los mismos denunciaron que nunca recibieron, hasta esta semana, una respuesta de qué fue lo que pasó, solamente los sitios a medio hacer que quedaron inconclusos.

A más de 8 meses, las autoridades explican que las obras en el marco de la Licitación Pública Nacional (ID 443470) de 2024, de “Reparación y construcción en Colegios Técnicos”, tendrían sus obras suspendidas en el departamento de Itapúa. Refieren supuestas “situaciones administrativas y contractuales”.

Detalla que la misma responde a la “necesidad de regularizar aspectos técnicos vinculados con la revisión y ajuste de implantaciones, cómputos métricos, planos de detalle y especificaciones técnicas finales”. Sostienen, además, que fueron resultado de fiscalizaciones externas, por lo que “no son imputables al MEC”, según el comunicado.

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Obras debían estar finalizadas

Se trata de parte del lote 3 de la Licitación Pública Nacional (ID 443470) de 2024. La misma fue convocada por el MEC para la construcción y reparación de infraestructura de 43 colegios técnicos, por un monto total de G. 57.971.149.171.

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Esta obra en el CTN es parte de la adjudicación a la empresa Las Cumbres SA, de Asunción, representada legalmente por Rosana Esbelta Gaona Saldívar. La empresa está a cargo de la intervención en seis instituciones educativas, por un monto total de más de G. 6.900 millones, de los cuales la inversión en esa institución sería de más de G. 2.200 millones.

La fecha de inicio de la ejecución de las obras figura el 19 de diciembre de 2024, según datos publicados en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El plazo contractual tiene fecha de fenecimiento el 24 de octubre de 2025.

Por su parte, desde el MEC no respondieron a los intentos de comunicarnos con los responsables de este contrato. Permanecemos abiertos a que deseen referirse a esta licitación suspendida.

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Esperan avance

El presidente del Centro de Estudiantes, Elías Ríos, explicó que ahora aguardarán que las autoridades cumplan con su compromiso en esta ocasión, que sería la primera vez en que reciben respuestas.

La comunidad educativa tuvo que limpiar y remover todas las chapas que estaban en mal estado y preocupaban por ser un peligro potencial para los estudiantes de la institución.

En el colegio se encuentran cuatro sectores que fueron intervenidos y abandonados, los cuales estaban destinados a aulas de laboratorio para las especialidades que se imparten en el centro educativo.