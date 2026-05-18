Faltan medicamentos para hipertensos en el Hospital Regional de Caacupé y puestos de salud

La situación afecta principalmente a personas de escasos recursos que dependen exclusivamente de la medicación entregada en los servicios públicos. Los pacientes cuestionan que medicamentos básicos y de uso diario vuelvan a faltar en centros asistenciales donde cientos de hipertensos buscan atención.

Ramona Martínez, pobladora de Cabañas, relató que ya acudió en más de tres ocasiones a la Unidad de Salud Familiar de su comunidad y al Hospital Regional de Caacupé, pero no consiguió amlodipina.

“Nos dicen que reciben muy poco y que se termina rápido. Hasta ahora no hubo reposición”, lamentó.

El mismo problema atraviesa Gerónimo González, de la compañía Daniel Escurra, quien aseguró que tampoco logra acceder a enalapril ni amlodipina, pese a la necesidad permanente de ambos medicamentos para controlar su presión arterial.

La falta de provisión vuelve a exponer las debilidades del sistema público de salud en Cordillera, donde pacientes deben peregrinar entre hospitales y unidades sanitarias buscando remedios básicos que deberían estar garantizados por el Estado.

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No hay reposición

Consultado sobre el caso, el director del Hospital Regional de Caacupé, Hugo Cantero, señaló que hasta el momento no recibieron reposición de los medicamentos faltantes.

“Aún no recibimos reposición. El Parque Sanitario es el que maneja esos datos”, expresó.

La semana pasada, el director de la Tercera Región Sanitaria doctor Luis Gómez, había señalado que la reposición de medicamentos estaba prevista para estos días; sin embargo, hasta el momento aún no se concretó la llegada de los fármacos.

Mientras tanto, pacientes y familiares continúan enfrentando la incertidumbre ante la falta de medicamentos esenciales, una situación que causa preocupación y cuestionamientos debido a que hasta ahora no se brindó una explicación clara sobre la demora ni una fecha concreta para normalizar el abastecimiento.

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