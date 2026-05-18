Licencia de conducir: Asunción permite revalidar en el CPJ y el plazo vence el 31 de mayo

La Municipalidad de Asunción emitió un recordatorio para todos los conductores de la capital que la fecha límite para la revalidación anual de las licencias de conducir vence el próximo 31 de mayo. Con el objetivo de descentralizar la atención y evitar las largas filas de último momento, recordaron que el trámite también se puede realizar en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ).

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Esta boca alternativa busca facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria a los vecinos de la zona. Las oficinas del CPJ están ubicadas sobre las calles Julio Correa y Domingo Portillo y se encuentran abiertas de lunes a viernes, de 07:00 a 16:00.

Reglas estrictas para mayores de 65 años

Desde la dirección de Tránsito de la comuna aclararon que se mantiene el cumplimiento de la Ordenanza N° 113/17. Esta normativa establece que todos los conductores a partir de los 65 años de edad deben someterse obligatoriamente a exámenes específicos de manera anual para poder renovar o revalidar sus documentos.

Los requisitos médicos indispensables para este grupo de edad incluyen:

Examen de vista.

Examen de oído.

Test psicotécnico.

Las autoridades instan a los contribuyentes a no dejar el trámite para los últimos días del mes, cuando la afluencia de personas suele saturar los sistemas informáticos y los centros de atención.

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Es importante recordar que circular con la licencia de conducir vencida o sin la revalidación al día constituye una infracción a las normas de tránsito vigentes, lo que habilita a los inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) a aplicar las multas correspondientes y, en ciertos casos, a la retención del vehículo.