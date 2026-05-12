Quiebra técnica en Asunción: Las 5 claves del rechazo al balance de Nenecho y Bello

Mientras el Gabinete del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), insiste en que el rechazo al Balance 2025 forma parte de una “caza de brujas” y una persecución “política” de cara a las próximas elecciones, los números del balance ofrecen una realidad mucho más devastadora. Más allá de las motivaciones políticas, el rechazo emitido este domingo por una mayoría de 14 concejales, coincide con una conclusión técnica de un debate que desnudó una situación financiera crítica.

El periodo analizado abarca, además del mandato de Bello, quien asumió el cargo en agosto, la cuestionada gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cuya administración fue intervenida. Durante ese proceso, Carlos Pereira, interventor, documentó el monumental desvío de G. 512.000 millones del dinero proveniente de los bonos G8 (2022).

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Para el concejal Humberto Blasco (PLRA), la postura de la Intendencia supone no solo una estrategia legal engañosa, que busca invalidar el rechazo de un informe, sino también una “chicana” política, y una falta de respeto a la memoria ciudadana y al proceso democrático.

En esta nota te contamos cuáles son los cinco argumentos, que fueron presentados por escrito por el concejal Blasco, por los que la mayoría de los concejales decidió rechazar el Balance 2025 de la Municipalidad de Asunción.

El argumento del “rechazo sin fundamentos”, frente a la insolvencia crítica

El director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Jorge Sabaté, había calificado la decisión de la Junta como carente de fundamentos técnicos. Sin embargo, para el concejal Humberto Blasco, la minuta presentada por él en la sesión ordinaria del miércoles, de la cual la sesión extraordinaria del domingo fue la continuación, lo desmiente.

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Blasco fue tajante al calificar esta postura oficialista como una “chicana” para “fingir demencia” ante los argumentos expuestos durante horas de debate. En la minuta, el concejal expresó que el rechazo se fundamenta en una “convergencia de señales financieras, económicas y operativas negativas” que confirman una incapacidad de pago alarmante.

Insolvencia crítica: G. 0,59 disponible por cada guaraní de deuda

Para el concejal Blasco, el contraste entre el discurso oficial de “gestión” y la realidad de los libros es terrible. La estructura de la deuda municipal se convirtió en un monstruo financiero donde los intereses acumulados a pagar, G. 875.770 millones, ya superan al capital total de los bonos emitidos, G. 817.500 millones.

Esta carga financiera es calificada en la minuta de Blasco como “muy pesada” e “insostenible”, ya que el pasivo total (deuda) representa el 55,2% de los activos contables de la Municipalidad y supera en 1,30 veces la base patrimonial de la institución.

La Municipalidad ni siquiera cuenta con activos líquidos (dinero) suficientes para cubrir sus obligaciones inmediatas. El ratio de liquidez corriente es de 0,59, lo que significa que por cada G. 1 millón de deuda a corto plazo, solo dispone de G. 599.000 para hacerle frente.

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A esto se suma una disponibilidad de caja que, al cierre de 2025 era de G. 64.803 millones, monto que alcanza para cubrir menos de tres meses de los intereses de la deuda exigibles a corto plazo, sin siquiera considerar el capital de los préstamos.

Maquillaje contable: El truco de los “ingresos en papel”

Para Blasco, la rendición de cuentas de Bello y Nenecho esconde deudas críticas que exponen a la ciudad a sanciones legales: se registran atrasos en sueldos y jornales por G. 10.187 millones y retenciones no transferidas por G. 40.523 millones.

Blasco denuncia que, para ocultar la magnitud del desastre, la administración utilizó la trampa de los “Ingresos Devengados”, registrando G. 185.476 millones como ingresos que son meros derechos de cobro en papel, no dinero real en caja.

Oficialmente, el ejercicio 2025 cerró con una pérdida de G. 103.544 millones, pero este no es un evento aislado, ya que la institución arrastra pérdidas acumuladas por G. 392.974 millones, lo que evidencia un desequilibrio financiero sostenido que erosiona el patrimonio municipal.

Una municipalidad para pagar sueldos, no para obras

Otro de los cuestionamientos del concejal Blasco, expuesto en su minuta, es la estructura de personal “pesada y poco sostenible, frente a los ingresos municipales”. El balance expone que la maquinaria municipal, de más de 9.000, funcionarios, es principal drenaje de los recursos asuncenos.

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El 69,2% de los ingresos tributarios se destinan exclusivamente a servicios personales (salarios), frente al 30% que le queda para cumplir sus funciones básicas de bacheo o limpieza. La inversión física apenas recibió el 4% de la ejecución total frente al 60% destinado a sueldos.

El “bicicleteo”: Préstamos para pagar aguinaldos

Para el concejal Blasco, la solvencia mostrada en los balances es ficticia, ya que cerca del 30% de las cuentas por cobrar, unos G. 427.800 millones, son de cobro incierto o incobrables, confirmando un deterioro patrimonial que la Intendencia intenta maquillar con retórica política.

Esta situación hace que “quiebra técnica” sea más evidente, al aplicarlo a la ratio de liquidez, que se sitúa en un ínfimo 0,38; esto significa que, la municipalidad solo tiene G. 380.000 por cada G. 1 millón de deuda inmediata.

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Ante esta insolvencia, la gestión recurre a un “bicicleteo permanente” mediante adelantos de caja que, en 2025, sumaron G. 184.000 millones para sostener gastos corrientes. Esta deuda, contraída en diciembre del año pasado, sirvió para que la comuna hiciera frente al pago de aguinaldos y otras obligaciones, práctica que para el concejal, es incompatible con una gestión financiera ordenada.

El rechazo del balance

El domingo, en sesión extraordinaria, tras varios intentos de tratar el Balance 2025, que incluye los últimos meses de gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incluida la intervención de su gestión; y los primeros meses de Luis Bello (ANR-cartista), 14 concejales decidieron rechazarlo.

Por su parte, 9 concejales, 8 cartistas y un disidente, votaron por la aprobación. De estos últimos, 8 buscan un nuevo periodo más en la Junta Municipal en las próximas elecciones. Óscar “Nenecho” Rodríguez, principal responsable de la debacle de la comuna, también.