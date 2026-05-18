Palmear “Sin Fronteras”: 17 países ofrecerán lo mejor de su cultura y gastronomía

La segunda edición de la Feria Palmear “Sin Fronteras” ya tiene fecha: se realizará el sábado 30 de mayo, de 11:00 a 23:00, sobre la Calle Palma y acogerá una “fiesta” multicultural que apunta a concentrar en un mismo espacio la oferta gastronómica, las expresiones artísticas y los encuentros entre residentes, visitantes y comunidades migrantes.

La actividad, que busca constituirse en una experiencia de integración entre Paraguay y otras 16 colectividades extranjeras, fue oficialmente presentada este lunes en el Espacio Cultural Staudt de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC)

En la ocasión, representantes de varias comunidades migrantes ya confirmadas ofrecieron degustaciones de comidas que formarán parte de la propuesta gastronómica del evento.

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¿Qué países estarán representados y qué ofrecerán?

Bélgica : waffles y danzas folclóricas

Bolivia : empanadas salteñas

Brasil : gastronomía y música típica con feijoada, coxinha y brigadeiros

Canadá : comidas y postres tradicionales

Colombia : arepas, bandeja paisa, sancocho, café colombiano y show artístico de cumbia

Corea : comidas típicas, danzas tradicionales y K‑Pop

Croacia : exhibición cultural y danza tradicional

Francia : crepes y postres franceses

Italia : pizzas, postres típicos y vino especiado

Líbano : sfiha, kibbe, hummus y tabuleh

México : tacos, quesadillas y otros platos tradicionales

Paraguay : asado, vori vori y sopa paraguaya, con danzas a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y la actuación de la Orquesta Popular de la Policía Nacional

Perú : ceviche, anticuchos y especialidades de su cocina.

Rusia : platos y postres típicos

Taiwán : gastronomía oriental y la Danza del León

Turquía : presencia institucional con propuestas vinculadas a su cultura

Uruguay: chivitos, choripanes y presentación de candombe

Según la comunicación oficial, “Sin Fronteras” es organizada por la Oficina de la Primera Dama (OPD), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), y se realizará en la antesala de la Semana Nacional del Inmigrante, conmemoración establecida por ley para la primera semana de junio.

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