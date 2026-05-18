Palmear “Sin Fronteras”: 17 países ofrecerán lo mejor de su cultura y gastronomía

La segunda edición de la Feria Palmear “Sin Fronteras” ya tiene fecha: se realizará el sábado 30 de mayo, de 11:00 a 23:00, sobre la Calle Palma y acogerá una “fiesta” multicultural que apunta a concentrar en un mismo espacio la oferta gastronómica, las expresiones artísticas y los encuentros entre residentes, visitantes y comunidades migrantes.
La actividad, que busca constituirse en una experiencia de integración entre Paraguay y otras 16 colectividades extranjeras, fue oficialmente presentada este lunes en el Espacio Cultural Staudt de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC)
En la ocasión, representantes de varias comunidades migrantes ya confirmadas ofrecieron degustaciones de comidas que formarán parte de la propuesta gastronómica del evento.
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¿Qué países estarán representados y qué ofrecerán?
- Bélgica: waffles y danzas folclóricas
- Bolivia: empanadas salteñas
- Brasil: gastronomía y música típica con feijoada, coxinha y brigadeiros
- Canadá: comidas y postres tradicionales
- Colombia: arepas, bandeja paisa, sancocho, café colombiano y show artístico de cumbia
- Corea: comidas típicas, danzas tradicionales y K‑Pop
- Croacia: exhibición cultural y danza tradicional
- Francia: crepes y postres franceses
- Italia: pizzas, postres típicos y vino especiado
- Líbano: sfiha, kibbe, hummus y tabuleh
- México: tacos, quesadillas y otros platos tradicionales
- Paraguay: asado, vori vori y sopa paraguaya, con danzas a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y la actuación de la Orquesta Popular de la Policía Nacional
- Perú: ceviche, anticuchos y especialidades de su cocina.
- Rusia: platos y postres típicos
- Taiwán: gastronomía oriental y la Danza del León
- Turquía: presencia institucional con propuestas vinculadas a su cultura
- Uruguay: chivitos, choripanes y presentación de candombe
Según la comunicación oficial, “Sin Fronteras” es organizada por la Oficina de la Primera Dama (OPD), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), y se realizará en la antesala de la Semana Nacional del Inmigrante, conmemoración establecida por ley para la primera semana de junio.
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