Caos en Asunción: obras de Bello “estrangulan” el ingreso por Eusebio Ayala

El ingreso a Asunción por la avenida Eusebio Ayala se convirtió en una trampa de apenas 4 kilómetros por hora. A dos semanas del inicio de los trabajos del “Plan Asu 400 cuadras” del intendente Luis Bello (ANR-HC), el embotellamiento empeoró críticamente tras el cierre de media calzada de la calle R.I. 18 Pitiantuta.

Automovilistas denuncian que cruzar un tramo de apenas 1,4 kilómetros demora más de 20 minutos, transformando el viaje en una “tortura” donde la presencia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) resulta insuficiente.

ABC visitó la zona y confirmó que la velocidad promedio de los vehículos cayó a un frenazo casi total, aún peor que el del pasado 7 de mayo, cuando el flujo automotor ya marchaba a “paso de hombre” alcanzando apenas los 9 km/h.

La parálisis actual no se limita a los momentos de mayor afluencia, sino que se extiende hasta cerca del mediodía, pasado el horario en que la circulación teóricamente tiende a descongestionarse.

El embudo en Eusebio Ayala: 20 minutos para cruzar apenas 14 cuadras hacia Asunción

El embudo crítico se concentra con fuerza en el trayecto comprendido entre la avenida Madame Lynch y la avenida De la Victoria, una extensión de 1,4 kilómetros que demanda un tiempo de espera injustificable.

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Esta situación de colapso de la infraestructura vial coincide de manera directa con los reclamos ciudadanos previos que ya advertían sobre el caos en Eusebio Ayala y redujo el tránsito a paso de hombre semanas atrás. La falta de desvíos adecuados agrava el malestar de los miles de conductores afectados diariamente.

La crisis del tránsito empeoró drásticamente esta semana debido al reciente cierre de media calzada de la calle R.I. 18 Pitiantuta (continuación de De la Victoria), que terminó por estrangular la última válvula de escape fluida de la zona. El cruce absorbe un flujo de alta densidad que ahora carece de alternativas viables de circulación.

Los automovilistas atrapados expresaron sus quejas ante la inacción y la falta de un acompañamiento constante por parte de los agentes de la Policia Municipal de Tránsito (PMT). Aseguran que los uniformados aparecen únicamente durante los picos de circulación, pero desaparecen una vez que concluyen los horarios centrales de entrada a la capital.

El calvario del barrio San Pablo: un historial de desvíos y obras abandonadas

Los residentes del barrio San Pablo y los usuarios frecuentes de este corredor metropolitano se encuentran atrapados en una trampa urbana debido a un largo historial de bloqueos mal coordinados por la comuna. Esta problemática vial comenzó a gestarse en el mes de abril con la clausura de la media calzada en la avenida De la Victoria.

Los desvíos obligatorios dispuestos por las autoridades municipales empujan de manera forzosa al tránsito hacia la conflictiva zona de obras del desagüe pluvial del Abasto, lo que multiplica los puntos de fricción y de detención. La acumulación de agua, maquinarias pesadas y falta de señalización adecuada convierten el paso en un riesgo constante para los usuarios.

La peor parte de esta crisis vial la sobrellevan quienes intentan circular por la calle Jow Von Sastrow en su intersección crítica con Epifanio Méndez Fleitas, entre excavaciones expuestas y materiales acumulados que impiden el paso seguro. Los vecinos de esa zona denuncian que los trabajos en este sector llevan más de 10 meses abandonados por la contratista.

Plan Asu 400 cuadras: el polémico remanente de los bonos de Nenecho

Los trabajos sobre Eusebio Ayala y De la Victoria- R.I. 18 Pitiantuta forman parte del promocionado Plan Asu 400 cuadras, del intendente Luis Bello (ANR-cartista), un rejuntado de proyectos “reciclados” de la gestión anterior que no se habían empezado a ejecutar aún.

En particular, estas obras son parte del contrato de “mejoramiento vial de calles y avenidas de la ciudad de Asunción”, identificado bajo el ID 421.591, adjudicado bajo la modalidad de contrato abierto a la firma Constructora Feldmann SA por G. 9.000 millones.

Este es uno de los dos proyectos que recibieron financiamiento de los bonos G7 (2021). Con esa emisión, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había prometido inicialmente utilizar la suma de G. 18.000 millones para la revitalización integral de la Estación de Buses de Asunción.

En noviembre de 2024, sin embargo, consiguió que la Junta Municipal modifique el plan de inversión para destinarlo al mejoramiento vial. Recién casi un año y medio después de esa modificación, los trabajos se están empezando a realizar.