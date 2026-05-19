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19 de mayo de 2026 a la - 19:23

Celebran 100 años de la escuela de Cabañas con un emotivo desfile

Estudiantes de la comunidad de Cabañas participaron de un desfile con gran entusiasmo, mostrando alegría, organización y espíritu festivo durante la actividad realizada en la zona.
Estudiantes de la comunidad de Cabañas participaron de un desfile con gran entusiasmo, mostrando alegría, organización y espíritu festivo durante la actividad realizada en la zona.Faustina Agüero

La comunidad educativa de la Escuela Básica N° 278 “Dr. Raúl Peña”, de la compañía Cabañas, Caacupé, celebró ayer sus 100 años de vida institucional con un emotivo acto y un desfile estudiantil sobre la avenida Gaudioso Núñez.

Por Faustina Agüero

La celebración del siglo de funcionamiento de la escuela Dr. Raúl Peña de la compañía Cabañas, de Caacupé, reunió a estudiantes, docentes, exdocentes, exalumnos y familias, en un encuentro marcado por la memoria, el reconocimiento y el orgullo por la trayectoria de la institución educativa.

Durante el acto protocolar, las autoridades educativas resaltaron el aporte de la escuela en la formación de varias generaciones de la comunidad, mientras que los alumnos presentaron números artísticos preparados especialmente para la ocasión.

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El programa festivo incluyó un homenaje a exdocentes y exalumnos que formaron parte de la historia de la institución, en un ambiente de emoción y gratitud compartida.

Como cierre, los estudiantes protagonizaron el desfile por la avenida Gaudioso Núñez, portando una gran bandera paraguaya y pancartas alusivas al centenario, reflejando el orgullo de pertenecer a una institución con un siglo de vida educativa.

La celebración fortaleció el sentido de pertenencia y la unión entre la comunidad educativa y los vecinos de Cabañas, en una fecha histórica para la institución.

Cada estudiante se destacó con su uniforme de gala, luciendo una presentación impecable que reflejó orden, elegancia y el compromiso de la comunidad educativa con la celebración.
Cada estudiante se destacó con su uniforme de gala, luciendo una presentación impecable que reflejó orden, elegancia y el compromiso de la comunidad educativa con la celebración.

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