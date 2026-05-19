Clínica móvil en Central ofrece atención médica y veterinaria gratuita

Con el objetivo firme de descentralizar la asistencia médica y promover la prevención, la Gobernación del Departamento Central puso en marcha el cronograma de su clínica móvil de salud.

Esta iniciativa acerca servicios sanitarios totalmente gratuitos a diversas comunidades del departamento, facilitando el acceso a una atención integral y oportuna.

El despliegue no solo contempla la salud humana, sino también el bienestar animal. Entre las prestaciones disponibles se destacan:

Atención médica general con provisión gratuita de medicamentos esenciales.

Salud preventiva para mujeres: Toma de muestras de Papanicolaou (PAP) y test de VPH.

Atención odontológica integral.

Clínica veterinaria: Consultas, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

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Cronograma de atención y localidades

Las jornadas se desarrollarán en un horario unificado de 08:00 a 12:00, distribuidas de la siguiente manera:

<b>Miércoles 20 de abril: Capiatá e Itauguá</b>

La asistencia se concentrará en puntos estratégicos de estas dos ciudades, incluyendo:

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Ruta 2 km 36 (Capilla San Blas)

Compañía Valle Karê

Unidad de Salud Familiar (USF) Las Colonias

Ruta PY02 (Barrio Santo Rey 2)

Centro Comunitario Las Colinas

<b>Jueves 21 de abril: J. Augusto Saldívar e Itá</b>

Los móviles de salud se trasladarán a los siguientes sectores:

Plaza 10 de Octubre (Barrio Futuro 1)

Asentamiento Potrero Poty

Salón comunitario de la compañía Potrero Po’i

Área de Aldana Cañada (Las Piedras)

<b>Viernes 22 de abril: San Antonio y Guarambaré</b>

El cierre de la semana de atención se realizará en: