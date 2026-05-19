Clínica móvil en Central ofrece atención médica y veterinaria gratuita

Con el objetivo firme de descentralizar la asistencia médica y promover la prevención, la Gobernación del Departamento Central puso en marcha el cronograma de su clínica móvil de salud.
Esta iniciativa acerca servicios sanitarios totalmente gratuitos a diversas comunidades del departamento, facilitando el acceso a una atención integral y oportuna.
El despliegue no solo contempla la salud humana, sino también el bienestar animal. Entre las prestaciones disponibles se destacan:
- Atención médica general con provisión gratuita de medicamentos esenciales.
- Salud preventiva para mujeres: Toma de muestras de Papanicolaou (PAP) y test de VPH.
- Atención odontológica integral.
- Clínica veterinaria: Consultas, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.
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Cronograma de atención y localidades
Las jornadas se desarrollarán en un horario unificado de 08:00 a 12:00, distribuidas de la siguiente manera:
<b>Miércoles 20 de abril: Capiatá e Itauguá</b>
La asistencia se concentrará en puntos estratégicos de estas dos ciudades, incluyendo:
- Ruta 2 km 36 (Capilla San Blas)
- Compañía Valle Karê
- Unidad de Salud Familiar (USF) Las Colonias
- Ruta PY02 (Barrio Santo Rey 2)
- Centro Comunitario Las Colinas
<b>Jueves 21 de abril: J. Augusto Saldívar e Itá</b>
Los móviles de salud se trasladarán a los siguientes sectores:
- Plaza 10 de Octubre (Barrio Futuro 1)
- Asentamiento Potrero Poty
- Salón comunitario de la compañía Potrero Po’i
- Área de Aldana Cañada (Las Piedras)
<b>Viernes 22 de abril: San Antonio y Guarambaré</b>
El cierre de la semana de atención se realizará en:
- Plaza La Amistad (Barrio San Blas)
- Asociación de Cañicultores
- Plaza 8 de Diciembre (Barrio Antigua Imagen)