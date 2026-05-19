Nacionales
19 de mayo de 2026 a la - 18:32

Clínica móvil en Central ofrece atención médica y veterinaria gratuita

La clínica móvil facilita el acceso a una atención integral y oportuna para las personas.
La clínica móvil facilita el acceso a una atención integral y oportuna para las personas.

La Gobernación de Central activa su agenda de salud integral con servicios médicos y veterinarios gratuitos. Enterate en esta nota de los detalles y cómo el SEO local ayuda a los ciudadanos a encontrar asistencia preventiva en su comunidad.

Por Juan Massare

Con el objetivo firme de descentralizar la asistencia médica y promover la prevención, la Gobernación del Departamento Central puso en marcha el cronograma de su clínica móvil de salud.

Esta iniciativa acerca servicios sanitarios totalmente gratuitos a diversas comunidades del departamento, facilitando el acceso a una atención integral y oportuna.

El despliegue no solo contempla la salud humana, sino también el bienestar animal. Entre las prestaciones disponibles se destacan:

  • Atención médica general con provisión gratuita de medicamentos esenciales.
  • Salud preventiva para mujeres: Toma de muestras de Papanicolaou (PAP) y test de VPH.
  • Atención odontológica integral.
  • Clínica veterinaria: Consultas, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

Lea más: Yacyretá realizó millonarios desembolsos en Itapúa, hasta para la castración de mascotas

Cronograma de atención y localidades

Las jornadas se desarrollarán en un horario unificado de 08:00 a 12:00, distribuidas de la siguiente manera:

<b>Miércoles 20 de abril: Capiatá e Itauguá</b>

La asistencia se concentrará en puntos estratégicos de estas dos ciudades, incluyendo:

  • Ruta 2 km 36 (Capilla San Blas)
  • Compañía Valle Karê
  • Unidad de Salud Familiar (USF) Las Colonias
  • Ruta PY02 (Barrio Santo Rey 2)
  • Centro Comunitario Las Colinas

<b>Jueves 21 de abril: J. Augusto Saldívar e Itá</b>

Los móviles de salud se trasladarán a los siguientes sectores:

  • Plaza 10 de Octubre (Barrio Futuro 1)
  • Asentamiento Potrero Poty
  • Salón comunitario de la compañía Potrero Po’i
  • Área de Aldana Cañada (Las Piedras)

<b>Viernes 22 de abril: San Antonio y Guarambaré</b>

El cierre de la semana de atención se realizará en:

  • Plaza La Amistad (Barrio San Blas)
  • Asociación de Cañicultores
  • Plaza 8 de Diciembre (Barrio Antigua Imagen)