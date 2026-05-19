Falta de fondos para bomberos voluntarios: reclaman desembolsos a Municipalidad de Asunción

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción (CVBA) denunciaron que la Municipalidad de Asunción suspendió desde 2022 el desembolso del 3,5% del impuesto a la construcción establecido por la Ordenanza Municipal N.º 186/12. Según afirmaron, la medida fue tomada de manera unilateral y sin ninguna comunicación formal por parte de la administración municipal.

Ambas instituciones mencionan que la normativa dispone que el porcentaje recaudado sea distribuido entre los dos cuerpos de bomberos: 60% para el CBVP y 40% para el CBVA.

Los voluntarios señalaron que, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Obras Particulares, la Municipalidad recaudó G. 43.872 millones en 2022, G. 75.000 millones en 2023, G. 84.000 millones en 2024 y G. 87.000 millones solo en el primer semestre de 2025.

Las instituciones sostienen que el monto adeudado supera los G. 10.000 millones en el primer semestre de 2025 y advirtieron que estos recursos son fundamentales para mantener la operatividad de los cuarteles.

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Bomberos advierten impacto operativo por falta de recursos

Indicaron que la falta de transferencia afecta el abastecimiento de combustible, el mantenimiento de móviles y equipos, la compra de insumos de protección y la capacitación del personal de emergencia.

Los bomberos también cuestionaron la falta de respuesta del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), pese a los reiterados pedidos de reunión realizados por ambas organizaciones.

En el documento remarcaron que el reclamo “no es político ni partidario”, sino un pedido de cumplimiento de la ordenanza municipal, y urgieron a la comuna capitalina a regularizar de inmediato los desembolsos para no comprometer la seguridad ciudadana.

Bello atribuye atraso a problemas administrativos

El intendente Bello, por su parte, reconoció que las transferencias del 3,5% del impuesto a la construcción a los cuerpos de bomberos no se realizan desde 2020.

Atribuyó la situación a problemas documentales que, según afirmó, debían ser regularizados previamente por las instituciones beneficiarias. Señaló que dispuso el inicio de un trabajo coordinado con los diferentes cuerpos de bomberos para poner al día esos requisitos administrativos.

Bello explicó además que la Municipalidad atraviesa una compleja situación financiera desde antes de su llegada al cargo, marcada —según indicó— por la crisis posterior a la intervención comunal y por compromisos pendientes con distintos sectores.

Recordó que al asumir hace ocho meses encontró reclamos de jubilados, asociaciones y proveedores que no habían cobrado, además de obras paralizadas, por lo que la administración priorizó pagos y reactivaciones de servicios de manera gradual.

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Municipalidad analiza transferencias parciales

En ese contexto, sostuvo que la comuna fue regularizando obligaciones conforme a su disponibilidad económica y que ahora buscará atender también el reclamo de los bomberos.

El jefe comunal aseguró que actualmente se analiza la capacidad financiera del municipio con el objetivo de transferir al menos una parte de los recursos que corresponden a ambas instituciones.

”Eso tiene que ser de los bomberos, absolutamente. Si ya estaba descontado para ese rubro, tiene que ser así. Es imposible que la municipalidad decida por encima de algo que ya fue descontado y realizado en su momento”, añadió.

El intendente también admitió que no recibió en todas las ocasiones a los representantes de los cuerpos de bomberos cuando solicitaron reuniones y señaló que, incluso, no recuerda cuándo fue el último encuentro mantenido con ellos. No obstante, aseguró que se ocupará personalmente de la situación para buscar una solución al reclamo planteado por ambas organizaciones.