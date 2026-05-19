Investigan la muerte de un menor de 12 años en San Ignacio

El fallecimiento del menor de 12 años, en circunstancias que aún están siendo investigadas, se registró en el asentamiento 1 de Noviembre del distrito de San Ignacio, Misiones.

Según los datos, el niño vivía con su padrastro y tres hermanos, también menores de edad, mientras su madre trabaja en Asunción.

De acuerdo con lo que indicó el padrastro del fallecido, el menor habría sufrido una convulsión, por lo que lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Distrital de San Ignacio, donde llegó ya sin signos de vida.

Lea más: San Ignacio: joven de 25 años sufrió una muerte súbita cuando jugaba fútbol

El director del hospital, doctor Manuel Aquino, señaló que están recabando toda la información disponible, incluidos sus antecedentes médicos, para llegar a una conclusión clínica del caso. Se está investigando la condición clínica del menor para determinar si presentaba algún antecedente de enfermedad de base que haya provocado la convulsión, dijo.

“Ahora estamos analizando sus antecedentes clínicos, como enfermedades de base o problemas cardíacos. El paciente ingresó en paro cardiorrespiratorio en el área de urgencias, donde se le practicó reanimación durante 40 minutos sin obtener resultados”, indicó el médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El profesional de la salud señaló que es probable que el paro se haya producido por una broncoaspiración a consecuencia de una convulsión previa, pero para determinar la causa exacta se están realizando las investigaciones pertinentes, ya que también podría tratarse de otras condiciones de salud que presentaba el menor.