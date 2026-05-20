Asunción: cierre imprevisto de la calle Azara desata caos

La Municipalidad de Asunción, administrada por el intendente Luis Bello (ANR-cartista), clausuró desde el martes el tramo de la calle Azara comprendido entre Caballero e Iturbe. La disposición municipal, enmarcada en las obras del denominado “Plan Asu 400 cuadras”, provocó una fuerte congestión vehicular durante toda la jornada de este miércoles, que continúa a estas horas.

Las cuentas y los canales oficiales de comunicación de la comuna capitalina no emitieron ningún tipo de aviso previo respecto al corte de la calzada en la zona de las obras de pavimentación. Hasta el momento, las autoridades de la Dirección de Vialidad tampoco informaron a la ciudadanía sobre la duración estimada que tendrán los trabajos de recapado en dicha zona.

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La calle Azara constituye la principal vía de acceso para el transporte público que ingresa diariamente al centro histórico de la capital desde distintos puntos del área metropolitana. Debido al bloqueo de la calzada, decenas de automóviles y líneas de colectivos quedan completamente retenidas en una larga fila y deben desviar de forma improvisada girando hacia la calle Caballero.

El colapso de la circulación vehicular en el microcentro asunceno se agravó significativamente debido a la total ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el sector. Ningún inspector de la comuna fue desplegado para dirigir el flujo automotor ni para coordinar los giros forzosos en los puntos críticos establecidos para el desvío.

Tránsito en Asunción: Obras de Luis Bello repiten el desastre vial de Eusebio Ayala

Este escenario en el centro histórico repite el patrón de falta de planificación vial que la Municipalidad de Asunción ya registra desde hace varias semanas sobre la transitada avenida Eusebio Ayala. Allí, las máquinas del mismo plan de obras redujeron el tránsito automotor a paso de hombre, afectando severamente uno de los principales accesos a la ciudad.

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La desorganización en la apertura de los frentes de trabajo del plan comunal también afectó de manera reciente a los usuarios de la avenida De la Victoria. Vecinos y automovilistas que circulan por dicha arteria y por la calle R.I. 18 Pitiantuta presentaron quejas similares debido a los cierres viales mal coordinados que afectan enormemente al flujo vial de la transitada Eusebio Ayala.

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Los conductores y usuarios del transporte público que utilizan la calle Azara en el microcentro de Asunción manifestaron su disconformidad ante la colocación de carteles de desvío sobre la calzada sin una correcta planificación de contingencia previa.

La carencia de cronogramas claros de trabajo y de vías alternativas debidamente señalizadas por parte de la administración del intendente Bello continúa afectando el desplazamiento diario de los ciudadanos. Los problemas de movilidad urbana se extienden y se agudizan por la simultaneidad de obras viales ejecutadas sin el acompañamiento operativo de las direcciones municipales.