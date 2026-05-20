Nacionales
20 de mayo de 2026 a la - 00:20

Concepción: anuncian mejoraras en la distribución de agua potable y cambio de colectores cloacales

Siete trabajadores de ESSAP en ropa de trabajo y chalecos reflectantes, junto a camión y excavadora en obra de infraestructura.
Tras reiterados reclamos de los usuarios radicados en la ciudad de Concepción, la ESSAP realiza trabajos para mejorar su servicio.Aldo Rojas

Durante una sesión extraordinaria realizada en la noche de este martes, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luís Fernando Bernal, aseguró que se esta trabajando para mejorar la distribución de agua potable a los usuarios. Asimismo dijo que se hará el cambio de 1.200 metros de colectores cloacales en zonas críticas. Los usuarios esperan que se cumpla lo anunciado.

Por Aldo Rojas

Finalmente, el presidente de la Essap, Luís Fernando Bernal, llegó en la tarde de este martes a Concepción, donde concejales municipales y pobladores requerían su presencia para que pueda escuchar los reclamos.

Los usuarios se quejan de la falta de agua en los barrios Itacurubí, San José Olero, Inmaculada y el sector Calaverita.

La otra queja se refería al colapso del sistema cloacal en diferentes puntos de la capital departamental. Tras las constantes quejas, se iniciaron los trabajos para mejorar la situación.

Lea más: Concepción: la Essap realiza la adecuación de redes de alcantarillado sanitario y de distribución de agua

Mejoras en la distribución del agua potable

Durante su intervención en la sede departamental la Junta Municipal, Luís Fernando Bernal, dijo que se va a cambiar y mejorar la distribución del agua potable para que llegue a los usuarios de manera óptima.

Luís Fernando Bernal, con chaqueta azul y camisa de rayas, habla con expresión sorprendida mientras sostiene un micrófono en una sala rodeado de personas.
Luís Fernando Bernal, presidente de la Essap.

Agregó que se harán de forma urgente, en los puntos críticos, el cambio de colectores cloacales. Aseguró que serán 1.200 metros los que tendrán la intervención de la Essap.

Los usuarios aguardan que lo dicho por el presidente de la Essap se cumpla.