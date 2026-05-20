Concepción: anuncian mejoraras en la distribución de agua potable y cambio de colectores cloacales

Finalmente, el presidente de la Essap, Luís Fernando Bernal, llegó en la tarde de este martes a Concepción, donde concejales municipales y pobladores requerían su presencia para que pueda escuchar los reclamos.

Los usuarios se quejan de la falta de agua en los barrios Itacurubí, San José Olero, Inmaculada y el sector Calaverita.

La otra queja se refería al colapso del sistema cloacal en diferentes puntos de la capital departamental. Tras las constantes quejas, se iniciaron los trabajos para mejorar la situación.

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Mejoras en la distribución del agua potable

Durante su intervención en la sede departamental la Junta Municipal, Luís Fernando Bernal, dijo que se va a cambiar y mejorar la distribución del agua potable para que llegue a los usuarios de manera óptima.

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Agregó que se harán de forma urgente, en los puntos críticos, el cambio de colectores cloacales. Aseguró que serán 1.200 metros los que tendrán la intervención de la Essap.

Los usuarios aguardan que lo dicho por el presidente de la Essap se cumpla.