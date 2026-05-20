Llegan las vacunas contra el Covid-19: confirman arribo de dosis para inicios de junio

Las nuevas dosis contra el Covid-19 ya tienen fecha estimada de arribo a Paraguay. Tras registrarse algunos retrasos logísticos por parte del operador encargado del traslado, el cargamento proveniente del hemisferio norte tiene asegurarada su llegada para la primera semana de junio, confirmó Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El lote previsto para la vacunación de este año para todo el territorio nacional, consta de 100.000 dosis del laboratorio Moderna, las cuales cuentan con la composición química actualizada para la temporada 2026.

Distribución de vacunas será inmediata, aseguran

El director del PAI aseguró que, una vez que el cargamento toque suelo paraguayo, la distribución e inicio de la vacunación se realizarán de manera inmediata.

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Si bien los biológicos estarán disponibles para cualquier ciudadano que los demande, la campaña estará fuertemente enfocada en la población de riesgo que cumple con las recomendaciones actuales de los organismos de salud:

Adultos mayores: Personas de 60 años en adelante.

Pacientes con factores de riesgo: Personas con diabetes, cardiopatías o que se encuentren bajo tratamientos inmunosupresores, dado que son quienes presentan mayor tendencia a desarrollar formas graves de la enfermedad.

Cousirat aclaró que, bajo los lineamientos vigentes, una persona sana no tiene indicaciones médicas de recibir dosis anuales de esta vacuna, a diferencia de lo establecido en los primeros años de la pandemia.

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Requisito para viajeros

Un punto destacado por las autoridades del PAI es la necesidad que manifiestan ciertos ciudadanos de regularizar su esquema para poder viajar al exterior. Países como Estados Unidos continúan exigiendo la inmunización contra el Covid-19 para la aprobación de visas o el ingreso a universidades.

“Nos están llegando pedidos de personas que van a ir de intercambio a ciertas universidades donde les piden una serie de vacunas, y entre ellas sigue figurando la del Covid-19. Esas personas van a tener la posibilidad de recibir la dosis en nuestro país”, explicó Cousirat, añadiendo que la misma recomendación corre para quienes prevean viajar a México, Canadá o Estados Unidos con motivo de los próximos eventos deportivos en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

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Respecto a los tiempos de aplicación previos a un viaje, el director del PAI desmitificó la idea de que se deba guardar un periodo de cuarentena médica tras recibir la dosis. Indicó que la dosis contra el Covid-19 al no ser una vacuna a virus vivo —como ocurre con la de la fiebre amarilla—, no requiere de dos semanas de anticipación para poder abordar un avión.

“Uno puede vacunarse hoy contra el Covid-19 y a la noche viajar en su vuelo sin ningún inconveniente”, afirmó Cousirat, instando a la población objetivo a acudir a los vacunatorios apenas se distribuyan los nuevos biológicos actualizados.

Aumentan las consultas y hospitalizaciones por cuadros respiratorios

Las bajas temperaturas ya comienzan a pasar factura a la salud pública. El último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud encendió las alarmas al confirmar un incremento del 10% en las consultas por Enfermedades Tipo Influenza (ETI) y un repunte del 11% en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) durante la última semana.

Según los datos oficiales, la curva de tendencia se mantiene firmemente por encima del umbral estacional. A nivel país, el acumulado de consultas por cuadros respiratorios ya asciende a 42.227 casos, reflejando una alta circulación comunitaria de diversos virus.

El informe detalla que se registraron 324 nuevos hospitalizados en la última semana, de los cuales un preocupante 17% requirió ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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En cuanto a los agentes causales, se identificó la co-circulación de varios virus en pacientes ingresados: Rhinovirus, Influenza A no Subtipificada, Parainfluenza, Influenza A (H3N2), Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y Adenovirus.

Trágico balance

En lo que va del año, ya se han confirmado 72 fallecidos por virus respiratorios a nivel nacional. Dos de estas muertes ocurrieron en la última semana, ambas asociadas a complicaciones por la cepa Influenza A H3N2.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud insiste en que la principal herramienta para frenar las complicaciones graves y la mortalidad es la inmunización. Bajo el marco de la Campaña de Invierno, se recuerda que están disponibles dos biológicos clave: la vacuna anual contra la Influenza y, la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).