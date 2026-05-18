Sarampión: se alcanza el 90% de la meta, pero zonas urbanas frenan el avance

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reportó que la Campaña Nacional contra el Sarampión y la Rubéola ha alcanzado un 90% de cumplimiento de su meta nacional, logrando proteger a más de 420 mil niños y niñas de una población objetivo de 475.573 menores de entre 1 y 5 años.

A pesar del notable repunte en la cifra de inmunizados, impulsado por las recientes jornadas nacionales de vacunación, el análisis de los datos por territorio revela que en el interior del país, aún resisten la inmunización, amenazando la inmunidad de rebaño.

Sarampión: éxito rural vs. rezago urbano

Los datos del “Vacunómetro” del PAI exponen una disparidad significativa en la adherencia a la dosis de refuerzo de la vacuna triple viral (SPR). Mientras las comunidades del interior del país han mostrado una respuesta masiva, los departamentos con mayor densidad demográfica registran los niveles más bajos.

Por un lado, Ñeembucú y Paraguarí han logrando un 100% de cumplimiento, es decir, inmunizaron a la totalidad de su población objetivo. A este éxito se suman Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones y San Pedro, regiones que superaron ampliamente -en algunos casos- el 90% de la meta establecida.

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La otra cara de la moneda se concentra en los ejes urbanos, comerciales y fronterizos, donde el flujo de personas es mayor y, por ende, el riesgo de reintroducción del virus es más latente. Asunción, Alto Paraná y Presidente Hayes registran el porcentaje más bajo, con un 83% de cumplimiento, seguidos muy de cerca por el departamento Central, que se encuentra estancado en un 85% del objetivo.

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Estrategia de campo y la urgencia de cerrar brechas

Desde el PAI enfatizan que el sarampión es una enfermedad febril eruptiva altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves como neumonía, encefalitis o incluso la muerte.

Para contrarrestar el estancamiento en las zonas rezagadas, los equipos de salud han intensificado el despliegue de brigadas móviles para visitas casa por casa en barrios periféricos, además de mantener puestos fijos en centros de salud y plazas en horarios extendidos.

“Cada dosis aplicada representa una oportunidad de protección para los niños y niñas, evitando enfermedades que son completamente prevenibles. El esfuerzo de los vacunadores es inmenso, pero necesitamos la corresponsabilidad de las familias”, señalaron desde el PAI.

Cuenta regresiva

La Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola, tiene como fecha de cierre el próximo 29 de mayo. Luis Cousirat, director del PAI indicó que el objetivo técnico ideal para garantizar el bloqueo epidemiológico del virus es alcanzar y superar el 95% de cobertura total.

Las autoridades sanitarias reiteran que la vacuna es segura, eficaz y gratuita. Para conocer el centro vacunatorio más cercano y los horarios de atención, está mantiene habilitada la plataforma web oficial www.vacunate.gov.py.