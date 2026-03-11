Nacionales
A seis años del inicio de la cuarentena: el día en que Paraguay se detuvo por el covid

El Covid-19 y las medidas que tomaron desde el gobierno tienen varias caras, por ejemplo, las calles vacías, sin tráfico de autos y ómnibus, con la consiguiente disminución del nivel de contaminación.
Imagen de archivo: El Covid-19 y las medidas de cuarentena que se tomaron desde marzo del 2020 dejaron las calles vacías.ABC Color

Hace seis años, Paraguay entraba en cuarentena para enfrentar lo desconocido: el Covid-19. Lo que comenzó como una medida temporal se convirtió en meses de restricciones que cambiaron la vida de muchos ciudadanos. Con casi 20.000 fallecidos y más de 800.000 contagios registrados desde entonces, el impacto de la pandemia sigue presente. Hoy, el país recuerda aquel 11 de marzo de 2020 como el día en que todo se detuvo.

Un día como hoy, pero hace seis años, Paraguay enfrentaba el inicio de una etapa crítica de aislamiento, enfermedad, muerte y crisis económica. El 10 de marzo de 2020, el gobierno anunció el inicio de la cuarentena como medida para contener la propagación del Covid-19. La incertidumbre se apoderó de la población, y la movilidad se redujo drásticamente.

El país estaba gobernado por Mario Abdo Benítez, quien llevaba un año y siete meses en el poder. Por entonces no se sabía mucho: el virus venía de Asia y ya causaba estragos en Europa. Cada país ensayaba un método para sobrellevar el evento sanitario.

La alerta sanitaria se activó días antes, el 7 de marzo de 2020, cuando el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Apenas tres días después, el 10 de marzo, se reportó un segundo contagio, lo que llevó a la suspensión inmediata de clases y actividades masivas.

Así anunciaba Julio Mazzoleni el primer caso de covid-19 en Paraguay.

Desde ese 11 de marzo, las restricciones incluían la prohibición de circulación sin justificativo, el cierre de fronteras y la suspensión del transporte público.

En pocos días, Paraguay se sumergió en un confinamiento que, aunque inicialmente previsto para dos semanas, se extendió por meses y se transformó en cuarentenas segmentadas con diferentes fases de reapertura.

El impacto y la lucha contra el virus

El 20 de marzo de 2020, el país registró su primera víctima fatal por Covid-19: el doctor Hugo Diez Pérez, un profesional de la salud que atendió a pacientes cuando aún no existían tratamientos ni vacunas. A partir de ese momento, los contagios y fallecimientos fueron en aumento.

En su primer año, la pandemia dejó un saldo de 107.932 casos confirmados y 2.472 fallecidos en Paraguay. Sin embargo, el peor momento llegó en 2021, cuando se contabilizaron 360.414 contagios y más de 14.000 muertes. En ese período, los hospitales colapsaron, y miles de familias enfrentaron pérdidas irreparables.

Cada noche, los ciudadanos esperaban las cifras oficiales de contagios y fallecidos, difundidas por Mazzoleni.

A pesar de la gravedad de la situación, la llegada de las vacunas marcó un punto de inflexión. El 18 de febrero de 2021, Paraguay recibió las primeras dosis de la Sputnik V, y a partir de entonces, se inició un plan de vacunación masivo que permitió contener la crisis sanitaria.

Funcionarios médicos y enfermeras en los hospitales con los trajes para evitar el contagio del Covid-19.

El regreso a la normalidad

Con el avance de la inmunización y la disminución de casos, el 23 de febrero de 2022 se levantaron las restricciones sanitarias en Paraguay. Aunque el virus seguía presente, la vida cotidiana comenzaba a recuperar su ritmo. Un año después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial.

Familiares de pacientes con Covid-19 acampaban frente al Ineram esperando resultados.

Hoy, seis años después del inicio de la cuarentena, el Covid-19 sigue circulando, pero su impacto es significativamente menor, gracias a las vacunas y a la inmunidad de rebaño.

La pandemia dejó cicatrices imborrables, pero también enseñanzas fundamentales. La importancia de la prevención, el acceso a la salud y la solidaridad entre ciudadanos fueron claves para enfrentar la crisis.