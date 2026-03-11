A seis años del inicio de la cuarentena: el día en que Paraguay se detuvo por el covid

Un día como hoy, pero hace seis años, Paraguay enfrentaba el inicio de una etapa crítica de aislamiento, enfermedad, muerte y crisis económica. El 10 de marzo de 2020, el gobierno anunció el inicio de la cuarentena como medida para contener la propagación del Covid-19. La incertidumbre se apoderó de la población, y la movilidad se redujo drásticamente.

El país estaba gobernado por Mario Abdo Benítez, quien llevaba un año y siete meses en el poder. Por entonces no se sabía mucho: el virus venía de Asia y ya causaba estragos en Europa. Cada país ensayaba un método para sobrellevar el evento sanitario.

La alerta sanitaria se activó días antes, el 7 de marzo de 2020, cuando el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Apenas tres días después, el 10 de marzo, se reportó un segundo contagio, lo que llevó a la suspensión inmediata de clases y actividades masivas.

Desde ese 11 de marzo, las restricciones incluían la prohibición de circulación sin justificativo, el cierre de fronteras y la suspensión del transporte público.

En pocos días, Paraguay se sumergió en un confinamiento que, aunque inicialmente previsto para dos semanas, se extendió por meses y se transformó en cuarentenas segmentadas con diferentes fases de reapertura.

El impacto y la lucha contra el virus

El 20 de marzo de 2020, el país registró su primera víctima fatal por Covid-19: el doctor Hugo Diez Pérez, un profesional de la salud que atendió a pacientes cuando aún no existían tratamientos ni vacunas. A partir de ese momento, los contagios y fallecimientos fueron en aumento.

En su primer año, la pandemia dejó un saldo de 107.932 casos confirmados y 2.472 fallecidos en Paraguay. Sin embargo, el peor momento llegó en 2021, cuando se contabilizaron 360.414 contagios y más de 14.000 muertes. En ese período, los hospitales colapsaron, y miles de familias enfrentaron pérdidas irreparables.

Cada noche, los ciudadanos esperaban las cifras oficiales de contagios y fallecidos, difundidas por Mazzoleni.

A pesar de la gravedad de la situación, la llegada de las vacunas marcó un punto de inflexión. El 18 de febrero de 2021, Paraguay recibió las primeras dosis de la Sputnik V, y a partir de entonces, se inició un plan de vacunación masivo que permitió contener la crisis sanitaria.

El regreso a la normalidad

Con el avance de la inmunización y la disminución de casos, el 23 de febrero de 2022 se levantaron las restricciones sanitarias en Paraguay. Aunque el virus seguía presente, la vida cotidiana comenzaba a recuperar su ritmo. Un año después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial.

Hoy, seis años después del inicio de la cuarentena, el Covid-19 sigue circulando, pero su impacto es significativamente menor, gracias a las vacunas y a la inmunidad de rebaño.

La pandemia dejó cicatrices imborrables, pero también enseñanzas fundamentales. La importancia de la prevención, el acceso a la salud y la solidaridad entre ciudadanos fueron claves para enfrentar la crisis.