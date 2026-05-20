MEC: casi G. 27.000 millones debe el Gobierno por la gratuidad en escuelas públicas

“Ni para limpiar el baño tenemos recursos”, lamentan directores de escuelas públicas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ante el excesivo retraso en el desembolso de los fondos en concepto de gratuidad, a tres meses del inicio del año lectivo que comenzó el 23 de febrero.

Miembros del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), se reunieron el pasado 28 de abril con el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien prometió, entre otras cosas, una respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable de liberar los fondos.

No obstante, hasta la fecha, los directores siguen sin estos recursos. La semana pasada, el MEC habilitó la firma de las solicitudes a través del sistema de gestión interna (Sigmec).

“Si consideramos que normalmente el fondo viene después de dos semanas de la firma, recién en junio estaríamos recibiendo”, lamentó Elvio Daniel Argüello, director de la Escuela Básica N° 1334 Don Isaac Ortíz, ubicada en la ciudad de Zanja Pytã, en el departamento de Amambay.

Lo que debe repartir el MEC en concepto de gratuidad

Los recursos de gratuidad se dividen en dos tipos, los gastos corrientes, que sirven para la adquisición de insumos básicos de limpieza y compras menores como focos, picaportes, vidrios para ventanales, tizas o marcadores.

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Los gastos corrientes son los que se entregan en el primer semestre del año lectivo, usualmente en marzo o abril, si hay retrasos. Considerando esto, la demora del Gobierno ya lleva dos meses de atrasos en lo que va del 2026.

Según datos del Sinadi, extraídos tras la reunión con el ministro Ramírez, el Gobierno tiene previsto entregar G. 3.233 millones para el nivel inicial y G. 9.631 millones para el primer y segundo ciclo de la escolar básica (primero al segundo grado).

Para el tercer ciclo, la deuda alcanza G. 4.618 millones y para los bachilleratos científicos, el monto es de G. 5.454 millones. Para los bachilleratos técnicos, la cifra alcanza G. 3.749 millones. En total, lo adeudado por el Gobierno es de G. 26.685 millones, o sea, casi G. 27.000 millones, aclarando que en algunos casos, este reparto se realiza en dos etapas.

Directores plantean protestas si no reciben recursos básicos

Miguel Marecos, presidente del Sinadi, afirmó que preparan una protesta frente al edificio central del Ministerio de Economía, si es que para la próxima semana, siguen sin recibir una respuesta sobre los desembolsos de la gratuidad.

“Nosotros queremos la respuesta del MEF que es la entidad encargada de brindar los recursos al MEC, que luego transfiere a las instituciones educativas. Hasta ahora lastimosamente no tenemos retorno”, denunció.