MEF e instituciones del Estado se reúnen desde esta semana para elaborar el PGN 2027

Las reuniones de coordinación y relevamiento con los Organismos y Entidades del Estado (OEE), dependientes del Poder Ejecutivo, para la elaboración del Proyecto del PGN 2027 se realizan a través del Viceministerio de Administración Financiera (VAF).

En este contexto, el lunes se reunieron las autoridades técnicas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). En tanto que ayer martes se convocaron a los representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio del Interior.

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Para que, hoy miércoles, se reunián los representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; prosiguiendo después con el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer; Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación; y otras instituciones del Nivel 12.

El MEF sostiene en su comunicado que estas reuniones tienen por objetivo recabar información actualizada y relevante sobre la situación institucional, financiera y presupuestaria de cada entidad, a fin de fortalecer el análisis estratégico, la planificación y la toma de decisiones en el marco del proceso de la programación presupuestaria y la gestión fiscal.

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El boletín informativo, señala además, que las reuniones se centran en el análisis de programas y proyectos estratégicos previstos para el PGN 2027, con el objetivo de identificar prioridades, iniciativas de alto impacto, necesidades de financiamiento y principales desafíos institucionales.

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Finalmente, la cartera fiscal refiere que, en la oportunidad se abordan temas relacionados a la situación financiera de las entidades, mediante el relevamiento y análisis de obligaciones y compromisos, incluyendo endeudamiento, pasivos acumulados, origen de las deudas y previsiones institucionales, a fin de identificar alternativas de regularización y fortalecimiento de la gestión financiera.

“La clave es no seguir aumentando el nivel de la deuda”

ABC Color conversó con el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano, sobre la elaboración del PGN 2027, quien afirmó que “la clave es no seguir aumentando el nivel de la deuda”.

Reconoció que gran parte del gasto rígido corresponde al pago de salarios en sectores sensibles como salud, educación, seguridad y transferencias sociales, aunque remarcó que el desafío pasa por mejorar la eficiencia.

“Debemos mejorar en la eficiencia de ese gasto, garantizarnos de que cada guaraní invertido en estos sectores llegue a la ciudadanía”, afirmó.

Al ser consultado sobre cómo lograrán trasladar esos recursos a mejores servicios, respondió que existen “varios mecanismos”, entre ellos la transparencia y la mejora de protocolos.

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“Debemos trabajar en los protocolos, y que los puestos se asignen con formación en los lugares correctos, entonces, todo eso lo estamos llevando adelante. No es una tarea sencilla, sin embargo creo que hay sectores en los que se ha mejorado”, reconoció.

Entre las instituciones donde, según dijo, se registran avances, mencionó al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social (IPS), especialmente en áreas vinculadas a salud, jubilaciones y pagos.

“Se está trabajando tanto en las áreas de Salud, el área de Jubilaciones y en los pagos, además de las áreas de seguridad y transferencias sociales que son nuestros componentes principales de los gastos rígidos”, expresó finalmente.