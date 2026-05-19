MEC: escuelas no tienen recursos ni para limpiar los baños, denuncian directores

Desde que se abrieron las instituciones educativas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pasado 23 de febrero, los directores denuncian que siguen sin recibir los recursos que se supone deben garantizar la gratuidad de la educación pública.

Se trata de los recursos de gratuidad, que el gobierno de Santiago Peña, a través del MEC, reparte a las instituciones educativas para la compra de insumos básicos como elementos de limpieza, artículos de oficina y que también pueden ser usados para la adquisición de focos, fluorescentes o tizas y marcadores para las salas de clase.

Elvio David Argüello, director de la Escuela Básica N° 1334 Don Isaac Ortíz, del distrito de Zanja Pytã en el departamento de Amambay, expresa que nunca antes el Gobierno Nacional se retrasó tanto para este desembolso, que usualmente llega en marzo.

“Imaginas lo que es tener que mantener un sanitario que usan por lo menos 200 personas todos los días. Nosotros no tenemos recursos ni para limpiar, ni mantener los sanitarios”, lamenta el educador. El sanitario necesita además mantenimiento de puertas, inodoros y reparación de la parte eléctrica.

MEC: directores usan recursos propios o recurren a préstamos para mantener escuelas

El director Argüello, cuenta que no les queda de otra que utilizar recursos propios, o sea, recurrir a sus bolsillos para comprar productos de limpieza y otras cuestiones de primera necesidad en las instituciones, ante la falta de desembolso del MEC.

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“Lo que viene para gratuidad luego no alcanza ni para dos meses”, explicó y agregó que, recurrir a los padres es difícil en zonas rurales, por las necesidades económicas que existen. En total, para todo el año lectivo reciben menos de G. 5 millones, de los cuales, la mitad es lo que suelen recibir en el primer semestre.

En la escuela Don Isaac Ortíz, de Zanja Pytã, tienen estudiantes que recorren hasta 40 kilómetros para estudiar en el sitio, que es la institución “centro” de la zona.

Incluso con la gratuidad pagan el servicio de internet, hoy indispensable en los centros educativos donde los directores deben gestionar el Registro Único del Estudiante (RUE), con datos como calificaciones, el historial y la información de cada estudiante durante todo el año, además de todo lo respectivo al programa Hambre Cero.

MEC: las clases no pueden iniciar sin insumos básicos, reclaman

Lilian Recalde, directora del Colegio Nacional Doctor José Antequera y Castro, ubicado en el barrio Carlos Antonio López, de Asunción, afirma que las instituciones educativas no deberían iniciar las clases sin insumos básicos para el mantenimiento diario.

“Las escuelas abren el 10 de febrero, dos semanas antes de que inicien las clases, y desde ahí ya deberíamos tener los fondos”, indicó. La docente remarca que esta demora afecta el funcionamiento cotidiano de los locales educativos.

Si no gastan de su bolsillo, Recalde expresa que deben negociar con los proveedores de los productos, para aplazar los pagos hasta recibir la gratuidad, así las facturas también son expedidas recién en esas fechas para la posterior rendición.

La directora coincide con su colega Argüello, de Amambay, indicando que no tienen dinero para comprar detergentes, desodorantes de ambiente y otros artículos para mantener limpios los sanitarios y otros espacios para los alumnos.

Directores amenazan con protestas, si no reciben gratuidad

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), reclama que hace dos semanas mantuvieron una reunión con el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien prometió reunir al sector con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para aclarar porqué hasta la fecha no se desembolsó este dinero.

No obstante, hasta el momento no cuentan con una respuesta de parte del Gobierno. La semana pasada, se habilitó el RUE para que los directores de las 8.000 escuelas públicas firmen los contratos de gratuidad, para luego recibir los montos, que suelen tardar hasta 15 días o más.

Marecos afirmó que si la próxima semana no cuentan con una respuesta de parte del MEF, protestarán frente a esta cartera.

MEC: ¿Cómo se reparte el dinero de la gratuidad para las escuelas?

La Resolución N° 333, firmada por Luis Ramírez el año pasado, indica que para el nivel Inicial, las instituciones con matrícula menor o igual a 20 estudiantes, tendrán un monto fijo asignado de G. 500.000. Mientras, en el mismo nivel Inicial, que cuenten con más de 20 alumnos, hasta 30, recibirán G. 700.000 y los que tengan más de 30 estudiantes matriculados, G. 1.000.000. Este desembolso es único y debe ser utilizado para todo el año en gastos corrientes.

Para las instituciones educativas que ofrecen el primero, segundo ciclo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica, con matrícula menor o igual a 50 alumnos, la asignación será de un monto fijo anual de G. 1.000.000.

Para el primer y segundo ciclo, pero con matrícula mayor a 50 alumnos, la asignación debe ser de G. 24.700 por cada estudiante matriculado, a ser utilizado exclusivamente para gastos corrientes. Las escuelas que deben recibir montos iguales o superiores a G. 2.000.000, según la matrícula, recibirán el primer desembolso en un 50% del total. En este segundo caso, para el tercer ciclo, el monto varía levemente y alcanza G. 25.000 por cada matriculado.

MEC: ¿Cuál es el monto de gratuidad para la educación media?

La modalidad de Bachillerato Científico, con matrícula menor o igual a 50 alumnos según el RUE, la asignación será de un monto fijo anual de G. 3.000.000. Los que cuenten con más de 50 matriculados, reciben G. 65.000 por estudiante y el total será asignado en dos partes durante el año lectivo.

Luego, los del Bachillerato Técnico (Servicios, Agropecuario e Industrial) y Formación Profesional Media, con matrícula menor o igual a 50 alumnos, tendrán una suma fija anual de G. 3.000.000. Para los colegios que ofrecen bachilleratos técnicos en servicios, con matrícula mayor a 50 alumnos, reciben G. 150.000, por cada estudiante matriculado.

Mientras que, los bachilleratos técnicos industriales y agropecuarios con la matriculación mayor a 50 secundarios, el desembolso es de G. 250.000 por cada alumno.

MEC: informe de la OMS desnudó básicas carencias de escuelas públicas

La Encuesta Mundial sobre Políticas y Prácticas de Salud Escolar (G-SHPPS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dada a conocer a principios de este año, reveló la falta de control de seguridad de la infraestructura en instituciones del MEC y de gestión privada.

Por ejemplo, apuntó que el 60% de escuelas en el país, no tiene inspección de seguridad de infraestructura y equipamientos, como el parque infantil, instalaciones deportivas o extintores.

Además, solo el 65% de las 358 instituciones escolares encuestadas para el reporte, disponen de agua y jabón en las instalaciones para que los alumnos puedan lavarse las manos. Precisamente, con los recursos de gratuidad se suelen cubrir este tipo de necesidades en los centros educacionales.