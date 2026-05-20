Renuncian directora y director médico del IPS de San Ignacio y esperan los reemplazos

En las últimas horas se dio a conocer la renuncia de dos autoridades de la Unidad Sanitaria del IPS de la ciudad de San Ignacio, Misiones, hecho que generó preocupación tanto entre los funcionarios de la institución como entre los asegurados de la previsional.

La dimisión de la directora Gisela Vargas y del director médico René Sotomayor dejó sin un funcionario encargado de dirigir la unidad sanitaria de la previsional en esta localidad.

La coordinadora zonal del IPS, doctora Luci Zarza, señaló que la situación no afecta el funcionamiento de la institución, ya que la misma asume la dirección, hasta que se emita la resolución por la cual se nombren los reemplazos de estos profesionales.

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“La renuncia de la doctora Gisela Vargas se produjo hace dos semanas, y en estos últimos días, se sumó el director médico René Sotomayor. Las autoridades centrales ya conocen la situación; incluso el presidente Isaías Fretes ya está al tanto de lo ocurrido”, indicó Zarza.

Asimismo, explicó que probablemente por la demora en los trámites burocráticos y por la gran carga de trabajo del presidente, aún no se ha firmado la resolución que define el nuevo nombramiento.

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“Sin embargo, la propuesta ya se encuentra en la sede central; solo falta que el presidente firme el documento para formalizar la designación”, agregó.

También aclaró que la salida de estos dos profesionales no afecta el desarrollo de las actividades de la unidad sanitaria, ya que la misma está interinando el cargo de directora la cual se encarga tanto de la parte administrativa como de la atención a los pacientes.

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La causa de la renuncia de la doctora Gisela Vargas se debe a motivos de salud, ya que sus condiciones no le permitían cumplir el cargo de la manera adecuada, por lo que decidió presentar su dimisión.

Por su parte, la salida del director médico obedece a que el profesional ya contaba con otras actividades laborales, la cual le dificultaba cumplir con sus funciones, además de que el cargo no contaba con beneficios remunerativos adicionales ni con condiciones horarias favorables.

Por ello, mientras desempeñaba sus tareas en la unidad de salud, debía asumir también las responsabilidades propias de la dirección médica.