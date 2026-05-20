Vecinos denuncian inacción municipal por bloqueo de calles cerca de la Costanera Norte

Vecinos del barrio Cerrito Caracará, en la zona de Santísima Trinidad, alzaron la voz para denunciar y exigir el despeje inmediato de la calle ubicada entre Sargento Eulalio Martínez y Cañadón Chaqueño, en las cercanías de la Costanera Norte, la cual se encuentra prácticamente intransitable debido a la acumulación desmedida de escombros, tierra y basura.

Según los afectados, la problemática se origina por propietarios que están rellenando sus predios particulares, pero utilizando de manera ilegal la mitad de la calzada vial y destruyendo los espacios públicos a su paso.

“El reclamo consiste en que hay gente que está rellenando su predio, pero utilizan la mitad de la calzada con escombro, tierra y también tiran basura en el lugar”, explicó Carlos Acuña, uno de los vecinos afectados de la zona.

La comunidad resalta que no existe una oposición al progreso o al arreglo de los terrenos privados, sino al avasallamiento del espacio común.

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“Nosotros luchamos mucho para tener estas calles y veredas en buenas condiciones”, lamentó Acuña, señalando que la situación arrastra una alarmante vigencia de tres años, coincidiendo con el inicio de las grandes obras civiles en la zona.

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La acumulación de estos montículos obliga a los peatones a bajarse de las aceras y caminar directamente sobre el asfalto, exponiéndose a posibles accidentes de tránsito.

A pesar de la gravedad, la respuesta de las autoridades locales ha sido nula. “Ya hicimos varias denuncias a la Municipalidad, pero no hace nada. Estas personas tiran montículos de escombros en la vereda y esto es peligrosísimo. Esta gente opera impunemente y nosotros estamos cansados”, fustigó el denunciante.

Alerta por delito ambiental

El problema no se limita al peligro vial. Los vecinos alertaron sobre un daño ecológico de gran envergadura que amenaza directamente a sus hogares: el taponamiento del arroyo Ybyray.

Acuña denunció que los responsables de estas descargas están cometiendo un “delito ambiental muy grave” al rellenar el cauce hídrico natural.

Esta acción está obstruyendo la entrada y salida del agua de varios sectores de la zona baja. Como consecuencia directa de esta alteración ambiental, los pobladores sufren inundaciones severas cada vez que se registran precipitaciones en la capital, por lo que reiteran el llamado urgente de intervención a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio del Ambiente.