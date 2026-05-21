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21 de mayo de 2026 a la - 08:19

Delincuentes asaltan supermercado y raptan a adolescente en Itakyry

El supermercado asaltado esta madrugada por cuatro delincuentes.
El supermercado asaltado esta madrugada por cuatro delincuentes.

ITAKYRY. Cuatro personas perpetraron un violento asalto esta madrugada en un supermercado y se llevaron a un adolescente de 15 años. El hecho ocurrió en el supermercado El Campo, ubicado en la zona céntrica de este distrito de Alto Paraná.

Por ABC Color

Según los primeros datos, cuatro delincuentes llegaron a pie hasta la vivienda ubicada en la parte posterior del local comercial, donde redujeron a los integrantes de la familia. El atraco habría comenzado alrededor de las 02:00 y se extendió hasta las 03:30 aproximadamente.

Durante ese tiempo, los asaltantes revisaron todas las dependencias de la vivienda y del supermercado, para apoderarse de G. 45 millones guardados en una caja fuerte y otros G. 5 millones de la caja registradora.

Posteriormente, los autores escaparon a bordo de un automóvil Toyota Allex perteneciente al dueño del establecimiento. También llevaron seis teléfonos celulares y el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado.

El hecho más grave del caso es que los delincuentes se llevaron a un adolescente de 15 años, quien sería hijo adoptivo del propietario del supermercado, según confirmó el subcomisario Fredy García.

Pasan las horas y no localizan al menor

El jefe policial mencionó que agentes de varias dependencias aledañas, con apoyo de efectivos llegados desde Ciudad del Este, realizan intensos rastrillajes para intentar localizar al menor y dar con los responsables del hecho. Sin embargo, pasan las horas y no se tienen rastros del adolescente ni del vehículo utilizado para la fuga.