Delincuentes asaltan supermercado y raptan a adolescente en Itakyry

Según los primeros datos, cuatro delincuentes llegaron a pie hasta la vivienda ubicada en la parte posterior del local comercial, donde redujeron a los integrantes de la familia. El atraco habría comenzado alrededor de las 02:00 y se extendió hasta las 03:30 aproximadamente.

Durante ese tiempo, los asaltantes revisaron todas las dependencias de la vivienda y del supermercado, para apoderarse de G. 45 millones guardados en una caja fuerte y otros G. 5 millones de la caja registradora.

Posteriormente, los autores escaparon a bordo de un automóvil Toyota Allex perteneciente al dueño del establecimiento. También llevaron seis teléfonos celulares y el dispositivo de almacenamiento del circuito cerrado.

El hecho más grave del caso es que los delincuentes se llevaron a un adolescente de 15 años, quien sería hijo adoptivo del propietario del supermercado, según confirmó el subcomisario Fredy García.

Pasan las horas y no localizan al menor

El jefe policial mencionó que agentes de varias dependencias aledañas, con apoyo de efectivos llegados desde Ciudad del Este, realizan intensos rastrillajes para intentar localizar al menor y dar con los responsables del hecho. Sin embargo, pasan las horas y no se tienen rastros del adolescente ni del vehículo utilizado para la fuga.