Director reconoce la necesidad de mejorar el servicio en el Hospital de Capiibary

Los adultos mayores piden al Ministerio de Salud el cambio de categoría de hospital básico a hospital distrital. El propósito es facilitar la contratación de especialistas para las áreas de urología, traumatología, mamografía, ginecología, neumología, oftalmología, entre otras.

Al respecto, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, expresó que actualmente se dispone de gran parte de los servicios básicos conforme a lo establecido para un local de esta categoría, pero que la institución necesita la habilitación de más especialidades con las que el hospital no cuenta por el momento, explicó.

Sin embargo, señaló que, a pesar de todo, desde la Segunda Región Sanitaria se está viendo la posibilidad de conseguir la contratación de más profesionales y equipamiento para el nosocomio, donde acude una gran cantidad de usuarios, no solamente del municipio, sino también de otras localidades, enfatizó.

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Mejorar el servicio

El doctor Soria consideró justo el reclamo de los adultos mayores y que es comprensible el requerimiento, por lo que se gestionará las mejoras necesarias en la atención a la gente que acude a este centro asistencial.

Capacitación

También, el doctor Soria informó que el principal problema que muchas veces impide conseguir personal de blanco para algunas áreas es la escasez de especialistas para contratar.

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Actualmente el Ministerio de Salud se encuentra abocado a la especialización de varios médicos para poder cubrir, por lo menos, parte de la demanda a nivel nacional, explicó.

Insistir con los pedidos

Por su parte, el representante de la organización de adultos mayores de Capiibary, Pedro Martínez, quien el miércoles, en forma simbólica, se crucificó frente al local asistencial, aseveró que insistirán ante las autoridades del Ministerio de Salud para que se mejore la atención en el hospital básico y en todos los hospitales del país.