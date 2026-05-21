Intento de hurto en casa de cambios: cae “Ávatar” tras ser identificado por su peculiar corte de cabello

El detenido fue identificado como Ariel Aquino Acuña (18 años), alias Ávatar, quien fue capturado este jueves, aproximadamente a las 13:00, sobre la avenida Monseñor Rodríguez casi Concejal Romero de esta capital departamental.

Según registraron las cámaras de seguridad, Aquino llegó esta madrugada hasta la casa de cambios y, en un momento dado, rompió el blíndex, aparentemente con intenciones de ingresar para hurtar dinero u otro objeto de valor de la casa de cambios Mercosur, ubicada sobre la Ruta PY07 y avenida Monseñor Rodríguez. Sin embargo, la activación de la alarma frustró el hecho y el joven salió corriendo.

Los investigadores analizaron las imágenes y, tras un rastrillaje, lograron divisar al sospechoso en cercanías del Lago de la República. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar e ingresó a un terreno baldío cubierto de malezas, donde fue alcanzado y reducido por los intervinientes.

“Su corte de cabello al estilo Ávatar y su vestimenta permitieron identificarlo plenamente”, según explicó el subcomisario Osmar Cáceres.

El aprehendido fue llevado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde quedó a disposición del Ministerio Público.