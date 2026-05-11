Villarrica: presentan programa de la fiesta en honor al Espíritu Santo

La Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo presentó oficialmente el programa de la fiesta patronal en honor al Espíritu Santo. El novenario se desarrollará en la Catedral de Villarrica, con la participación de parroquias, movimientos apostólicos, instituciones educativas, organizaciones civiles y representantes de diversos sectores de la sociedad.

El programa se iniciará el jueves 14 de mayo con el primer día del novenario, cuyo tema central será: “Promover el bien común para una vida digna”. La jornada estará animada por la Renovación Carismática Católica y contará con la celebración presidida por Miguel Ángel Cabello Almada, obispo de la diócesis.

La prédica de esa primera noche estará a cargo del presbítero Alexi Brítez y participarán fieles de parroquias de Ybaroty, Iturbe y Fassardi, además de instituciones educativas, movimientos religiosos y organismos públicos invitados especialmente para la ocasión.

Temas de reflexión

Cada jornada del novenario estará dedicada a una temática social y pastoral distinta, abordando cuestiones como la educación integral, el trabajo digno, la fraternidad, el cuidado ambiental, la salud, la justicia social y la economía solidaria.

El viernes 15 de mayo, segundo día del novenario, estará enfocado en la educación integral y tendrá como anfitrión al Grupo Juvenil Espíritu Santo. Durante esa celebración se realizará una bendición especial para las madres, coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Madre en Paraguay.

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En esa fecha participarán además universidades, movimientos juveniles, organismos policiales y militares, así como representantes de distintas pastorales universitarias y educativas del departamento.

El sábado 16 de mayo el tema de reflexión será: “Garantizar tierra, techo y trabajo”. Las actividades estarán coordinadas por el área de Catequesis y contarán con la presencia de catequistas, cooperativas, comerciantes, bomberos voluntarios y representantes de diversos sectores laborales y sociales.

Ese mismo día también se realizará una bendición especial de automóviles frente a la Catedral, una de las actividades tradicionales que suele reunir a numerosas familias.

El domingo 17 de mayo, el mensaje pastoral girará en torno a la fraternidad y tendrá la presencia de medios de comunicación, radios y trabajadores de prensa del Guairá, quienes recibirán la bendición especial durante la celebración.

Día especial para el sector educativo

En la jornada del lunes 18 de mayo, dedicada al “Cuidado de la casa común”, participarán instituciones educativas, supervisiones pedagógicas y organizaciones vinculadas al ámbito académico y docente.

El martes 19 de mayo estará centrado en el tema de la salud integral y reunirá a hospitales, sanatorios, farmacias, laboratorios, clubes deportivos y organismos sanitarios del departamento. Para esa jornada también se prevé una bendición especial para personas con discapacidad, en el marco de las actividades pastorales inclusivas impulsadas por la diócesis.

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El miércoles 20 de mayo, el novenario abordará el valor de la justicia y contará con la participación de autoridades municipales, representantes del Poder Judicial, Fiscalía, penitenciaría regional y organizaciones pastorales vinculadas al trabajo social y comunitario.

La programación continuará el jueves 21 con una reflexión enfocada en la vida comunitaria y la participación ciudadana, con presencia de autoridades departamentales, bancos, industrias y sectores empresariales.

El viernes 22 de mayo, último día del novenario, estará dedicado a la economía humanista y solidaria y reunirá a instituciones salesianas, movimientos juveniles y centros de formación laboral y educativa.

La víspera de la fiesta patronal será celebrada el sábado 23 de mayo y tendrá como tema “Brindar una protección social efectiva para todos”. La prédica estará a cargo del monseñor Marcelo Benítez, obispo de Caazapá.

Durante esa noche participarán seminaristas, congregaciones religiosas, catequistas, miembros de la curia diocesana y movimientos juveniles de la diócesis.

La solemnidad del Espíritu Santo se celebrará el domingo 24 de mayo con la misa principal prevista para las 18:00, nuevamente presidida por monseñor Miguel Ángel Cabello Almada.

Tras la eucaristía principal se llevará a cabo la tradicional procesión con la imagen del Espíritu Santo por las inmediaciones de la Catedral, acompañada por fieles provenientes de distintos distritos del Guairá y departamentos vecinos.

Confesiones y bendiciones especiales

La diócesis informó además que durante todo el novenario habrá confesiones desde las 18:00, rezo de la novena a las 18:30 y celebración eucarística a las 19:00. Como parte de las actividades complementarias, también se desarrollará diariamente una feria de comidas típicas y espacios de encuentro comunitario en el predio de la Catedral.

Asimismo, fueron programadas bendiciones especiales para mascotas, motocicletas y vehículos particulares, actividades que tradicionalmente forman parte de las fiestas patronales de Villarrica.