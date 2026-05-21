Mitic adjudica la construcción del Data Center en Chaco’i al Consorcio TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) adjudicó la licitación para la adquisición e implementación “llave en mano” del nuevo Data Center Modular del Estado. El millonario contrato fue otorgado al Consorcio TIC, tras cumplir con los requisitos técnicos y legales del proceso.

La multimillonaria inversión tecnológica asciende a ₲ 19.010.508.763 más US$ 30.110.937,96. Las erogaciones presupuestarias están autorizadas para comenzar a ejecutarse dentro del presente Ejercicio Fiscal 2026 y los años venideros, conforme avance la obra.

Un cerebro digital blindado en Chaco’i

El futuro Data Center del Estado se instalará en el predio institucional del Mitic ubicado en el distrito de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, zona conocida como Chaco’i. Básicamente, este sitio funcionará como el gran cerebro y depósito digital del Estado paraguayo.

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La principal característica de esta infraestructura es que contará con la certificación internacional Tier III del Uptime Institute. En el lenguaje tecnológico, esto significa que el sistema está diseñado con una alta disponibilidad para no fallar casi nunca.

Según informaron, este Data Center albergará, entre otras soluciones, la próxima infraestructura de Nube-PY, que permitirá ofrecer servicios de IaaS, PaaS y SaaS a instituciones públicas con mayor eficiencia, seguridad y capacidad de crecimiento.

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Su estructura modular permitirá realizar tareas de mantenimiento y reparación de equipos sin necesidad de apagar el sistema, garantizando que los servicios digitales que los ciudadanos usan todos los días no sufran interrupciones.

TIC es el consorcio ganador

En marzo de este año se dio la apertura de los sobres de ofertas. En total, tres consorcios empresariales presentaron sus carpetas para competir por el histórico contrato:

Consorcio MITIC DC

Consorcio Infraestructura Digital Paraguay

Consorcio TIC (Adjudicado)

El grupo ganador, el Consorcio TIC, está integrado por las firmas locales Concret Mix SA, ITC Servicios SRL y TSV del Paraguay SRL, las cuales tendrán la responsabilidad única del diseño, montaje y puesta en marcha del sitio.

El proyecto tiene un plazo establecido de ejecución de 20 meses y forma parte del Programa de Apoyo a la Agenda Digital. Los fondos provienen de un contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que el proceso se rigió bajo las políticas de adquisiciones de dicho organismo internacional y no por la ley local de contrataciones públicas.