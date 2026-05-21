Pacientes autoinmunes denuncian falta total de fármacos esenciales en el en IPS

La crisis por la falta de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) golpea a uno de los sectores más vulnerables del sistema sanitario. Cientos de personas con enfermedades autoinmunes denuncian un desabastecimiento de medicamentos esenciales, como el Adalimumab y el Metotrexato.

Desde la Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel confirmaron que la previsional lleva un mes con un stock crítico para los tratamientos de psoriasis y más de seis meses sin entregar medicación para la dermatitis atópica.

Ante este panorama, los pacientes se ven obligados a interrumpir sus terapias, algo que califican como inédito y peligroso.

Pacientes sufren vergüenza, aislamiento y secuelas físicas

Para quienes padecen estas condiciones, la discontinuación del tratamiento representa un retroceso inmediato en su calidad de vida. Hugo Bellasai, representante del gremio de afectados, relató el drama que viven los asegurados al reactivarse los brotes de la enfermedad.

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“La psoriasis va mucho más allá de la piel. Al no tener los medicamentos, los brotes reaparecen y eso implica un montón de cosas: abandono laboral porque la gente tiene vergüenza de ir a trabajar y problemas de salud mental porque volvemos a recluirnos en nuestras casas”, explicó de manera humana y directa.

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Además del daño emocional, el corte de la medicación acelera la aparición de comorbilidades. El propio Bellasai ejemplificó esta situación al relatar que actualmente se encuentra bajo estudios médicos por estar desarrollando una artritis psoriásica.

Precios de medicamentos son impagables

La opción de comprar los medicamentos en farmacias externas está completamente fuera del alcance del bolsillo de un trabajador promedio. Según explicó, cada lapicera o inyector de medicamento biológico tiene un costo de entre los ₲ 7 millones y ₲ 20 millones. Debido a la complejidad de la enfermedad, los pacientes requieren un mínimo de dos unidades al mes para mantener controlados los síntomas.

El gremio también criticó la falta de planificación y de datos estadísticos claros por parte de la previsional. Se estima que en Paraguay unas 2.000 personas padecen psoriasis, pero el Estado no cuenta con un registro real de cuántos pacientes usan qué fármaco.

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Esta desorganización provoca que los asegurados salten de un medicamento a otro según la disponibilidad del momento, y se ignora las recomendaciones médicas que rechazan la intercambiabilidad constante de marcas biológicas y biosimilares.

“En lo que va del año, yo ya usé cuatro marcas distintas. Sería genial que la gestión sepa cuántos pacientes usan cada marca para hacer compras estables y que no se corte el tratamiento”, enfatizó Bellasai.

En busca de una respuesta oficial

Los pacientes lamentan el silencio. Reportaron que el pasado 4 de mayo presentaron una nota formal solicitando una reunión urgente con las nuevas autoridades del IPS, pero hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta oficial.

Ante la falta de comunicación, una comitiva de pacientes irá este viernes, a partir de las 06:00 de la mañana, al área administrativa de la previsional. Los afectados esperan ser recibidos por el presidente de la institución para obtener una promesa firme de compra y reposición de los fármacos.