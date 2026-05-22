Acahay: acto cultural, desfile estudiantil y festival artístico por 243º aniversario

Acahay, ubicado a 104 kilómetros de Asunción, fue fundado como distrito el 22 de mayo de 1783 por Pedro de Melo de Portugal. La organización de las actividades festivas programadas está a cargo de la Municipalidad local, bajo la administración del intendente Aldo Lezcano (Alianza).

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Programa por aniversario fundacional

A las 07:00 se habilitará la “Gran Feria de la Agricultura Familiar”, organizada por la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) y la Asociación Distrital de Productores. Esta actividad se desarrollará sobre la calle Suboficial Villarreal, esquina Valois Rivarola.

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A partir de las 8:30 se realizará el acto protocolar en el acceso a la ruta Acahay–La Colmena, en conmemoración de la fiesta patria y la fecha fundacional del municipio.

Luego, más de 3.000 estudiantes se preparan para participar del tradicional desfile por los 243 años de la ciudad, que se desarrollará sobre la avenida Coronel Valois Rivarola, que comunica con la localidad de La Colmena.

La jornada de celebración continuará a partir de las 18:30 con el festival artístico “Homenaje por los 243 años de fundación distrital” en el complejo municipal. En la ocasión actuarán artistas locales, regionales y nacionales. La entrada será libre y gratuita.