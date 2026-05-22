Atención ante riesgos de quemaduras: “Un segundo de descuido puede equivaler a semanas de internación”

Desde hace unas semanas que el frío se estableció en Paraguay, lo que conlleva a que varias familias busquen alternativas para combatirlo en los hogares.

Muchas de estas son el uso de estufas eléctricas o braseros con carbón, fuentes de calor que se utilizan a fin de calentar los ambientes y sentir menos el descenso de la temperatura.

Sin embargo, pese a que en años anteriores se registraban más casos de quemaduras por el uso de estos tipos de fuentes de calor, el director del Cenquer, Saúl Zaputovich, explicó que actualmente no se registra una diferencia muy grande en cuanto a la atención en otras épocas del año, lo que hace que la sala de internación siempre esté llena o casi llena.

“Me hubiera gustado, entre comillas, que sea solamente cuando hace frío que haya algunos casos de quemaduras, lastimosamente se mantiene ese porcentaje a lo largo de todo el año. En los niños la principal causa son los líquidos calientes y ahí hablamos de agua, aceite, comida, café. Se cocina durante todo el año, se come caliente la comida todo el año. Entonces, eso hace que realmente se mantenga ese ese porcentaje”, indicó.

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Niños son los principales atendidos en el Cenquer

Detalló que, de todos los pacientes atendidos, el 60% son niños y, de estos, la mitad y un poquito más son menores de cinco años, al considerar que estos eventos se producen en la casa donde el niño está cerca de fuentes de calor y donde un descuido de un segundo basta para que se produzcan.

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Ante este escenario, el director del Cenquer contó que intensificaron las campañas a través del Departamento de Prevención y Docencia, pero aun así los índices a lo largo del año son elevados.

“A lo largo de todo el año tenemos un porcentaje de ocupación de cama entre el 70 al 90%, a veces 100% inclusive. Varía un poquitito en algunas semanas, pero la mayor parte del tiempo es ese porcentaje, aparte de las curaciones y atenciones en forma ambulatoria”, señaló.

Agregó que lo que más se presenta en invierno son casos de quemaduras con el brasero en las habitaciones cerradas, los cuales responden más a casos inhalatorios. También registran casos por quemaduras por agua caliente del baño y por el uso de las hervidoras eléctricas.

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Recomendaciones para evitar quemaduras

Comentó que actualmente quizás no bajan los números de las atenciones debido a que, a diferencia de las campañas por las fiestas de fin de año respecto al uso de pirotecnia, no tienen tanto eco con la campaña de prevención durante todo el año.

“El niño dentro de su inocencia no sabe, está jugando cerca de fuentes de calor o en la cocina y basta un pequeño descuido para que se produzca. Un segundo de descuido puede equivaler a semanas de internación. Eso justamente es lo que tratamos de crear conciencia en las diferentes familias, en los padres sobre todo, que somos los responsables por nuestros niños”, señaló.

Algunas de las recomendaciones que dio son:

Que los niños no jueguen en lugares donde se utilicen fuentes de calor , como la cocina.

A la hora del baño, controlar que el agua que no esté muy caliente .

Si se cuenta con el mezclador del calefón, usar primero el agua fría, después el agua caliente hasta conseguir la temperatura templada.

En el caso de los adultos, contó que la mayoría de los casos son de trabajadores del área de construcción, por contacto con fuego directo o quemaduras eléctricas.